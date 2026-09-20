120位大廚用了120種辣椒 100道辣椒炒肉同場創紀錄

120位大廚用120種辣椒炒了100道辣椒炒肉。（取材自湖南日報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 長沙舉辦「味道湖南·2026湘菜」國際化促進大會，120位大廚同場挑戰基尼斯紀錄。

長沙舉辦「味道湖南·2026湘菜」國際化促進大會，120位大廚同場挑戰基尼斯紀錄。 重點二： 百廚使用120種全球辣椒，現場烹製100道辣椒炒肉並成功創下新紀錄。

百廚使用120種全球辣椒，現場烹製100道辣椒炒肉並成功創下新紀錄。 重點三：活動同步展出全球辣椒植株，凸顯湘菜資源優勢與國際化推廣目標。

「味道湖南·2026湘菜」國際化促進大會19日在長沙拉開帷幕。現場舉行挑戰大世界基尼斯紀錄·全球百廚百椒炒肉活動，120位來自世界各地的大廚，使用120種來自全球各地的辣椒，現場烹製百道辣椒炒肉，成功衝擊大世界基尼斯「使用辣椒品種最多的辣椒炒肉展示活動」紀錄。

湖南日報報導，本次挑戰邀請湘菜行業專家、公證人員全程見證，集結湖南、廣東、上海、海南、香港 及加拿大 、日本、澳洲、瑞典 等國內外大廚代表共計120位參與烹製。

報導指出，現場設置20個標準化操作工位，百位大廚分六批次依次登場，每批次20人，每位大廚對應一款專屬辣椒品種，以不同的辣椒搭配鮮豬肉，製作出風味迥異的辣椒炒肉。菜品出鍋後，立刻交由大世界基尼斯頒證官與公證人員核驗，核對辣椒品種、參賽大廚、工位以及菜品編號，核驗完成的菜品統一送至「橘洲號湘菜航母」集中陳列。

報導稱，百道各具特色的辣椒炒肉全部完成後，大世界基尼斯頒證官顧釗霖正式官宣挑戰成功，並頒發認證證書。

本次活動集齊了全球辣椒共120種，現場同步打造「世界辣椒博覽」展區，完整展出全部參賽辣椒植株，同時清晰標註品種名稱、原產地、風味特點。

「辣椒是湘菜第一大食材，辣味是湘菜中最顯著的味型，辣椒炒肉是湘菜中的頭牌菜。」湖南省預製菜產業協會會長陳勝年介紹，湖南辣椒全產業鏈產值已達人民幣500多億元，湖南人每人每年至少要吃100斤辣椒。「把辣椒炒肉作為挑戰基尼斯紀錄的經典菜，非常具有代表意義。」

活動相關負責人介紹，本次活動以辣椒炒肉為切入點，藉助大世界基尼斯紀錄這一傳播載體，旨在展現湖南辣椒資源稟賦與湘菜匠人實力，持續擦亮「味道湖南」金字招牌，為湘菜國際化發展注入新活力。

創紀錄！120位大廚用120種辣椒炒了100道辣椒炒肉。（取材自湖南日報）