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120位大廚用了120種辣椒 100道辣椒炒肉同場創紀錄

中國新聞組／北京20日電
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120位大廚用120種辣椒炒了100道辣椒炒肉。（取材自湖南日報）
120位大廚用120種辣椒炒了100道辣椒炒肉。（取材自湖南日報）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：長沙舉辦「味道湖南·2026湘菜」國際化促進大會，120位大廚同場挑戰基尼斯紀錄。
  • 重點二：百廚使用120種全球辣椒，現場烹製100道辣椒炒肉並成功創下新紀錄。
  • 重點三：活動同步展出全球辣椒植株，凸顯湘菜資源優勢與國際化推廣目標。

「味道湖南·2026湘菜」國際化促進大會19日在長沙拉開帷幕。現場舉行挑戰大世界基尼斯紀錄·全球百廚百椒炒肉活動，120位來自世界各地的大廚，使用120種來自全球各地的辣椒，現場烹製百道辣椒炒肉，成功衝擊大世界基尼斯「使用辣椒品種最多的辣椒炒肉展示活動」紀錄。

湖南日報報導，本次挑戰邀請湘菜行業專家、公證人員全程見證，集結湖南、廣東、上海、海南、香港加拿大、日本、澳洲、瑞典等國內外大廚代表共計120位參與烹製。

報導指出，現場設置20個標準化操作工位，百位大廚分六批次依次登場，每批次20人，每位大廚對應一款專屬辣椒品種，以不同的辣椒搭配鮮豬肉，製作出風味迥異的辣椒炒肉。菜品出鍋後，立刻交由大世界基尼斯頒證官與公證人員核驗，核對辣椒品種、參賽大廚、工位以及菜品編號，核驗完成的菜品統一送至「橘洲號湘菜航母」集中陳列。

報導稱，百道各具特色的辣椒炒肉全部完成後，大世界基尼斯頒證官顧釗霖正式官宣挑戰成功，並頒發認證證書。

本次活動集齊了全球辣椒共120種，現場同步打造「世界辣椒博覽」展區，完整展出全部參賽辣椒植株，同時清晰標註品種名稱、原產地、風味特點。

「辣椒是湘菜第一大食材，辣味是湘菜中最顯著的味型，辣椒炒肉是湘菜中的頭牌菜。」湖南省預製菜產業協會會長陳勝年介紹，湖南辣椒全產業鏈產值已達人民幣500多億元，湖南人每人每年至少要吃100斤辣椒。「把辣椒炒肉作為挑戰基尼斯紀錄的經典菜，非常具有代表意義。」

活動相關負責人介紹，本次活動以辣椒炒肉為切入點，藉助大世界基尼斯紀錄這一傳播載體，旨在展現湖南辣椒資源稟賦與湘菜匠人實力，持續擦亮「味道湖南」金字招牌，為湘菜國際化發展注入新活力。

創紀錄！120位大廚用120種辣椒炒了100道辣椒炒肉。（取材自湖南日報）
創紀錄！120位大廚用120種辣椒炒了100道辣椒炒肉。（取材自湖南日報）

精華 FAQ

  • 活動在長沙舉行，屬於「味道湖南·2026湘菜」國際化促進大會的重點環節，現場集結國內外大廚、公證人員與頒證官，共同完成紀錄挑戰與核驗流程。

  • 現場由120位大廚分批上場，使用120種來自全球各地的辣椒搭配鮮豬肉，烹製出100道辣椒炒肉，並經逐道核驗後獲大世界基尼斯認證成功。

  • 活動以辣椒炒肉作為展示核心，凸顯湘菜代表菜與湖南辣椒資源優勢，也透過紀錄認證與展區陳列，進一步推廣「味道湖南」品牌與湘菜國際化。

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