離職證明寫「辱罵造謠」影響員工求職 上海法院判公司賠1.8萬

上海法院提醒，離職證明不應任意加入員工未經核實的負面評價；示意圖。

AI摘要 文章摘要整理： 上海一名男子因公司在離職證明中記載不實違紀內容，求職時接連遭3家公司拒錄，法院認定侵害名譽權，判公司道歉並賠償1.8萬元與律師費。

離職證明原是勞工離職後求職、辦理社保轉移等用途的法定人事憑證，但上海一名男子拿到的離職證明卻被公司寫入多項「嚴重違紀」內容，導致他接連遭3家公司拒絕錄用。上海市楊浦區人民法院審理後認定，公司此舉侵害男子名譽權，判決書面賠禮道歉，並支付經濟損失及精神損害撫慰金1.8萬元（人民幣，下同）、律師費2000元。

小柏2022年10月入職昊某教育科技（上海）有限公司，擔任新媒體營運專員。2023年9月，公司以他存在多項嚴重違紀為由解除勞動合約，並在離職證明中列出長時間撥打私人電話、散佈員工個人隱私、辱罵同事、傳播公司謠言、私自錄製他人企業微信聊天記錄、在辦公區域大吵大鬧等行為。

小柏持這份離職證明應徵多家公司，其中3家公司明確因相關負面紀錄拒絕錄用。一家公司在拒錄通知書中直接引用「辱罵同事、不服從公司安排、嚴重違紀」等內容；另兩家公司則表示無法核實證明內容真實性，因而對他的職業操守產生疑慮。

小柏隨後申請勞動仲裁。仲裁委認定，公司未能提供證據證明其違紀行為，屬於違法解除勞動合約。公司不服，向法院申請撤銷仲裁裁決，但遭駁回。

之後，小柏以離職證明侵害名譽權為由提告，要求公司書面賠禮道歉，並賠償經濟損失、精神損害撫慰金共2萬元及律師費2000元。

法院審查勞動合約、離職證明、仲裁裁決書、民事裁定書、3家公司不予錄用通知、社保繳費記錄及律師費發票等證據後認為，相關證據相互印證，既能證明離職證明內容與客觀事實不符，也證明不實內容已造成實際損害。

楊浦區法院民庭副庭長奚懿指出，小柏因這份證明接連被雇主拒絕，有書面證據證明其社會評價降低，符合名譽權侵權的核心要件；從公司出具不實證明到小柏求職遭拒，不實評價與損害後果之間也存在直接因果關係。判決已生效。

楊浦區法院副院長孫詠表示，離職證明是法定人事憑證，不是企業行使「最後管理權」的工具，也不能用來報復離職員工。內容應限於客觀記載勞動關係基本事實，不應任意加入主觀負面評價，尤其不能將未經核實或已被法定程序否定的「違紀事實」寫入其中。

孫詠提醒，勞工拿到離職證明後應及時核對內容，發現不實貶損性記載，應立即向單位提出異議並留存溝通證據；若因此求職受阻，也應保存拒錄通知、溝通紀錄等資料，必要時可透過協商、勞動仲裁或民事訴訟等途徑維權。