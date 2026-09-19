我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

懶人包／漂泊海外的國寶回家了 盤點近年5次美國返還中國文物

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

長沙美女教師產後失明、失聰 罕病NF2導致 醫生：極罕見

中國新聞組╱北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
湖南一名32歲女教師因罹患罕見的Ⅱ型神經纖維瘤病（NF2），在生產完後雙眼失明、...
湖南一名32歲女教師因罹患罕見的Ⅱ型神經纖維瘤病（NF2），在生產完後雙眼失明、雙耳失聰。(取材自紅星新聞)

湖南一名32歲女子曾是長沙中學英語老師，熱愛旅行、喜歡記錄生活，卻因罹患罕見的Ⅱ型神經纖維瘤病（NF2），病情逐步惡化，在生產完後雙眼失明、雙耳失聰。家屬近日公開她的生活影片，希望讓更多人認識NF2，也盼外界不要將病情簡化成「生孩子導致失明失聰」。

紅星新聞報導，女子的妹妹易女士18日表示，姊姊生病前視力、聽力都正常，但生產前已陸續出現視力及聽力下降，產後檢查則發現顱內長出多個腫瘤，並壓迫相關神經。隨著病情進展，她的視力、聽力逐漸惡化，最後完全失明、失聰。易女士形容：「不是突然的意外，是漫長的煎熬。」

易女士說，姊姊過去曾接受伽瑪刀治療，住院一段時間，目前暫時在家休養。姊姊因長期治療對醫院產生抗拒，「覺得已經這樣了，還在醫院又見不到崽崽很難受。」家人希望陪伴她維持正常生活。

家族病史也讓這起病例受到關注。易女士透露，父親與姊姊均罹患NF2，她去年因聽力下降接受基因檢測後，也確診同一疾病，目前遵照醫囑定期追蹤。

根據國家衛健委發布的「神經纖維瘤病診療指南2025」，NF屬遺傳性疾病，其中NF2約占NF患者3%，早期症狀通常出現在20至30歲，常伴隨前庭神經鞘瘤造成聽力損害，病情嚴重者可能發展為雙側聽力喪失。

北京一名三甲醫院耳鼻喉科醫師表示，NF2患者在孕期或產後出現症狀加重，臨床上確實有所觀察，但目前缺乏大規模專項研究，不能直接認定生產是導致失明、失聰的原因。孕期血容量、血流動力學及荷爾蒙變化，可能影響部分腫瘤症狀；若腫瘤壓迫關鍵顱神經，也可能造成嚴重神經功能障礙。

醫師指出，NF2涉及中樞神經系統，目前尚無能根治的治療方式，腫瘤也可能復發，須依患者情況進行多專科評估。他認為，同時出現失聰、失明的情況「在臨床上屬於極為罕見」，有家族遺傳病史者若計畫懷孕，宜在孕前接受專科諮詢與風險評估。

精華 FAQ

  • 她並非因生產本身而突然失明失聰，而是罹患Ⅱ型神經纖維瘤病NF2，顱內多個腫瘤長期壓迫相關神經，孕產後症狀加重，最終導致視力與聽力完全喪失。

  • 家屬希望讓更多人認識NF2，也避免外界把她的病情簡化成「生孩子導致失明失聰」。他們強調這是長期病程與腫瘤壓迫造成，並非單一生產事件引發。

  • 醫師表示，臨床上確實觀察到部分NF2患者在孕期或產後症狀加重，但目前缺乏大規模研究，不能直接認定生產是原因；有家族病史者若要懷孕，應先做專科諮詢與風險評估。

腫瘤

上一則

湖北男散步遭蜂群圍攻 全身近千毒刺 蜂毒入血 醫護搶命

延伸閱讀

眼壓異常確診重度青光眼 醫示警：台23.3%病人未滿50歲

眼壓異常確診重度青光眼 醫示警：台23.3%病人未滿50歲
復旦女碩士遊義被蜱蟲咬染重症 嚴重時生活不能自理 家屬全網求助

復旦女碩士遊義被蜱蟲咬染重症 嚴重時生活不能自理 家屬全網求助
醫藥／壓力大突耳中風 高壓氧救少女聽力

醫藥／壓力大突耳中風 高壓氧救少女聽力
女子搭機後耳朵沒「回壓」 竟是罹鼻咽癌

女子搭機後耳朵沒「回壓」 竟是罹鼻咽癌

熱門新聞

全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30
中國國家主席習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

2026-09-18 22:05
廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，美國霸權已進入不可逆的衰竭周期，愈來愈沒有能力阻撓中國統一台灣。（取材自中評社）

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

2026-09-13 02:31
中國企業回款難問題持續，規模以上工業企業應收帳款截至7月底達人民幣28.88兆元，平均回收期71.9天，小微企業資金周轉壓力也隨之升高。(新華社)

中國企業回款難加劇 應收帳逾4.3兆美元 官方出手

2026-09-13 11:12
寧波大學校長蔡榮根開學演說登上熱搜。(取材自觀察者網)

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

2026-09-13 07:30

超人氣

更多 >
洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」
主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇
黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？
百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…
習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動