長沙美女教師產後失明、失聰 罕病NF2導致 醫生：極罕見

湖南一名32歲女教師因罹患罕見的Ⅱ型神經纖維瘤病（NF2），在生產完後雙眼失明、雙耳失聰。(取材自紅星新聞)

湖南一名32歲女子曾是長沙中學英語老師，熱愛旅行、喜歡記錄生活，卻因罹患罕見的Ⅱ型神經纖維瘤病（NF2），病情逐步惡化，在生產完後雙眼失明、雙耳失聰。家屬近日公開她的生活影片，希望讓更多人認識NF2，也盼外界不要將病情簡化成「生孩子導致失明失聰」。

紅星新聞報導，女子的妹妹易女士18日表示，姊姊生病前視力、聽力都正常，但生產前已陸續出現視力及聽力下降，產後檢查則發現顱內長出多個腫瘤 ，並壓迫相關神經。隨著病情進展，她的視力、聽力逐漸惡化，最後完全失明、失聰。易女士形容：「不是突然的意外，是漫長的煎熬。」

易女士說，姊姊過去曾接受伽瑪刀治療，住院一段時間，目前暫時在家休養。姊姊因長期治療對醫院產生抗拒，「覺得已經這樣了，還在醫院又見不到崽崽很難受。」家人希望陪伴她維持正常生活。

家族病史也讓這起病例受到關注。易女士透露，父親與姊姊均罹患NF2，她去年因聽力下降接受基因檢測後，也確診同一疾病，目前遵照醫囑定期追蹤。

根據國家衛健委發布的「神經纖維瘤病診療指南2025」，NF屬遺傳性疾病，其中NF2約占NF患者3%，早期症狀通常出現在20至30歲，常伴隨前庭神經鞘瘤造成聽力損害，病情嚴重者可能發展為雙側聽力喪失。

北京一名三甲醫院耳鼻喉科醫師表示，NF2患者在孕期或產後出現症狀加重，臨床上確實有所觀察，但目前缺乏大規模專項研究，不能直接認定生產是導致失明、失聰的原因。孕期血容量、血流動力學及荷爾蒙變化，可能影響部分腫瘤症狀；若腫瘤壓迫關鍵顱神經，也可能造成嚴重神經功能障礙。

醫師指出，NF2涉及中樞神經系統，目前尚無能根治的治療方式，腫瘤也可能復發，須依患者情況進行多專科評估。他認為，同時出現失聰、失明的情況「在臨床上屬於極為罕見」，有家族遺傳病史者若計畫懷孕，宜在孕前接受專科諮詢與風險評估。