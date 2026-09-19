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車主去哪？信陽高鐵站驚見「殭屍車」 停7年欠費近6萬元

中國新聞組╱北京19日電
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一輛掛著武漢車牌的大眾轎車，停在河南信陽東站停車場近7年未駛離，車身覆蓋著厚厚灰...
一輛掛著武漢車牌的大眾轎車，停在河南信陽東站停車場近7年未駛離，車身覆蓋著厚厚灰塵。(取材自快科技)

河南信陽東站停車場近日出現一輛「殭屍車」，一輛掛著武漢車牌的大眾轎車自2019年起長期停放，至今近7年未曾駛離，車身早已覆上一層厚厚灰塵，甚至有人在前擋風玻璃積灰上寫字留言。更引發關注的是，這輛車累計拖欠停車費已達5、6萬元(人民幣，下同)，不少網友好奇車主究竟發生何事，為何多年來始終未現身。

據快科技、錢江晚報報導，網友15日在社群平台曝光照片顯示，轎車長期停在固定車位，車身幾乎被灰塵覆蓋，從外觀已難看出原本的車漆色澤。信陽東站停車場16日證實，這輛車確實從2019年開始停放，期間曾依車輛登記資訊多次聯繫車主，但一直未獲回應，目前累計欠費已達5、6萬元；若要將車輛開走，須先處理相關停車費用。

事情曝光後，外界一度擔心車主是否遭遇意外。不過，媒體18日終於聯繫上車主。車主表示，停車場工作人員「剛剛聯繫了自己」，雙方已就後續處理進行溝通，「其他情況不方便透露」。至於車輛為何停放多年、欠費如何處理，以及是否會取車，車主並未進一步說明。

這起事件也引發民眾的法律疑問，諸如停車場能否自行處置長期無人認領、持續欠費的車輛？律師指出，車輛屬於私人財產，停車場不能因車主長期不現身便任意處分。河南澤槿律師事務所主任付建表示，依《民法典》第207條，私人財產受法律平等保護；若車主長期拖欠停車費，停車場依法可對車輛行使留置權，在費用未支付前拒絕交車。

廣東哲清律師事務所主任律師馬俊哲則指出，這類案件屬於有償保管合約欠費糾紛。停車場行使留置權時，須通知車主，並給予不少於60日的履行期限，逾期仍未付款，才可依法折價、拍賣或變賣車輛，所得款項優先清償欠費，若有餘款則應返還車主；不足部分仍可依法追償。

律師提醒，停車場若要追討欠費，應保存收費公示、入場紀錄、欠費帳目及催告憑證等資料，透過合法程序追款。若雙方無法協商，停車場可申請支付令或提起訴訟，勝訴後再透過強制執行追討。

這輛車停放近7年、欠費接近6萬元的罕見案例，也讓長期停車衍生的法律與管理問題受到關注。

精華 FAQ

  • 根據停車場與媒體披露，這輛武漢牌照的大眾轎車自2019年開始停放在信陽東站停車場，至今已接近7年未曾駛離，因此被外界稱為「殭屍車」。

  • 因為車身長期覆蓋厚厚灰塵，甚至被人寫字留言，畫面相當罕見；同時停車費累積已達約5、6萬元，車主多年未現身，也讓外界十分好奇其原因。

  • 律師指出，車輛屬私人財產，停車場不能任意處分；若車主長期欠費，可依法行使留置權並通知車主，逾期仍不付款後，才可折價、拍賣或變賣追償。

河南 武漢 高鐵

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