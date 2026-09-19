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陸委會沈有忠：習近平邁向終身執政 對中國高壓不會中斷

記者陳湘瑾／台北報導
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陸委會副主委沈有忠昨天表示，大陸國家主席習近平近年不斷朝向定於一尊的集權治理，甚至要邁向終身執政，對中國社會進行持續性高壓制，這種趨勢目前看來沒有中斷的可能性。

沈有忠昨天出席在政大國關中心的「解析20大後中國發展的動態與展望」研討會上致詞時表示，習近平持續強化集權治理，對社會持續性高壓制，以反貪打腐控制官僚及軍隊，並將國家安全置於經濟社會發展之上。研判五中全會及明年21大前，中共將持續加大從嚴治黨，同時對於社會的維穩工作發揮更加有力。

沈有忠說，中共連續31年增加國防預算，成為世界第二大軍事支出國，且軍費增長不是用於國家防衛，而是進行對外擴張，這種硬體裝備的高速擴張，引發國際社會高度的警惕與不安，也替共軍提供冒進的誘因。

他引述海巡署統計，今年7月，在台灣周邊海域有偵測到的中國船舶數量，創下新紀錄的244艘，平均每天有7.8艘船隻在台灣周邊海域進行活動，其中海警船占六成，其餘是科研船、政府公務船等，目前看來是要以民掩軍、以公代軍的方式進行複合性施壓。對台海和區域和平穩定構成非常大的威脅。

沈有忠表示，中共對台灣進行遠端挖角或是商業間諜的活動。調查局公布資料顯示，這六年來共有166起涉嫌中國企業在台灣進行非法營運還有挖角人才的案件，還有67起是涉及中國科技業營業祕密的案件。透露出中共企圖以非法滲透的手段來侵蝕台灣的核心高科技競爭力，同時也破壞全球關鍵供應鏈產業的安全。

沈有忠研判在即將舉行的五中全會，還有明年21大以前，中共不僅會繼續加大從嚴治黨，同時對於社會的維穩工作發揮更加有力。中國的政經情勢現階段依舊處在劇烈變動過程中，極可能聯動對台灣，也對周邊國家，甚至對全球產生各種安全和經濟上的挑戰。

精華 FAQ

  • 他認為習近平正朝向定於一尊的集權治理，甚至可能邁向終身執政，且對中國社會的高壓控制並未出現中斷跡象，未來仍可能持續加強。

  • 沈有忠研判，在五中全會及明年21大之前，中共將持續加大從嚴治黨力道，並讓社會維穩工作更為強化，以維持政權穩定與控制力。

  • 文中指出，中國透過海警船、科研船與政府公務船在台灣周邊頻繁活動，並以民掩軍、以公代軍方式施壓；同時也被指涉入挖角與商業間諜，衝擊台灣高科技與供應鏈安全。

習近平 中共

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