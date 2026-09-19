全球首例 成都熊貓裝人類牙套 「箍牙」矯正歪臉

「北俠」的下顎向左偏斜。（取材自新華社微信）

成都大熊貓繁育研究基地近日公開一項全球首創的跨界醫療奇蹟，基地一隻四歲雄性大熊貓「北俠」幼年時因下頜偏斜變成「歪臉」，且頻頻漏奶，經基地與四川大學華西口腔醫院專家團隊合作，成功運用人類的「牙套」正畸技術為其完成下頜矯形。這起全球首例成果極佳，相關研究論文已於今年7月正式發表於口腔醫學國際權威期刊《安格爾正畸醫師》。

新華社報導，「北俠」2022年出生，出生不到24小時就因母獸意外咬傷，致左前肢壞死而接受截肢手術。然而因早期頜骨受損與吃奶姿勢改變，「北俠」三個月大時下頜向左偏斜達8.25度，導致進食時無法形成口腔負壓、吮吸頻頻漏奶，發育面臨嚴重威脅。

由於大熊貓頜骨發育的研究幾乎空白，且侵入式正頜手術風險過高，醫療團隊決定把握幼崽骨骼發育的黃金期，採用非侵入式的「生長改良」正畸方案。

專家團隊利用口掃儀精準建模，為「北俠」黏接3D列印的專屬固定矯治器，並透過橡皮圈進行持續牽引。主刀醫師龍虎回憶，手術在2023年初進行，集合了正畸醫生、影像專家與獸醫等多方人員，「陣仗就像做人類心臟大手術一樣」。治療初期，「北俠」會本能地用手抓撓嘴裡異物，飼養員必須時刻盯著，每次餵奶前後謹慎拆戴橡皮圈，嚴防誤食。經過六個月的「箍牙」治療，「北俠」下頜偏斜基本糾正，吮吸、咀嚼與吞嚥功能全面恢復正常。

這項人類醫學技術跨界救治國寶的成功案例，在網路上引發熱烈討論與廣泛關注：「小北俠太勇敢了，出生截肢又戴牙套，真的是大俠一般的性格」、「看到牠戴牙套乖乖配合口腔掃描的樣子，簡直被萌翻了」；也有網友對醫療團隊大讚：「華西口腔醫學團隊太厲害了，居然能給大熊貓戴牙套」。

如今已經四歲的「北俠」生活在成都大熊貓繁育研究基地都江堰野放繁育研究中心（熊貓谷），不僅身體棒、吃得香，體魄也相當強健。