我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈再公布UFO檔案：研究蟲洞與隱形斗篷 3工程師異常病變

9月換季斷捨離 整理師點名「4樣物品」可以清掉了

全球首例 成都熊貓裝人類牙套 「箍牙」矯正歪臉

中國新聞組╱北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「北俠」的下顎向左偏斜。（取材自新華社微信）
「北俠」的下顎向左偏斜。（取材自新華社微信）

成都大熊貓繁育研究基地近日公開一項全球首創的跨界醫療奇蹟，基地一隻四歲雄性大熊貓「北俠」幼年時因下頜偏斜變成「歪臉」，且頻頻漏奶，經基地與四川大學華西口腔醫院專家團隊合作，成功運用人類的「牙套」正畸技術為其完成下頜矯形。這起全球首例成果極佳，相關研究論文已於今年7月正式發表於口腔醫學國際權威期刊《安格爾正畸醫師》。

新華社報導，「北俠」2022年出生，出生不到24小時就因母獸意外咬傷，致左前肢壞死而接受截肢手術。然而因早期頜骨受損與吃奶姿勢改變，「北俠」三個月大時下頜向左偏斜達8.25度，導致進食時無法形成口腔負壓、吮吸頻頻漏奶，發育面臨嚴重威脅。

由於大熊貓頜骨發育的研究幾乎空白，且侵入式正頜手術風險過高，醫療團隊決定把握幼崽骨骼發育的黃金期，採用非侵入式的「生長改良」正畸方案。

專家團隊利用口掃儀精準建模，為「北俠」黏接3D列印的專屬固定矯治器，並透過橡皮圈進行持續牽引。主刀醫師龍虎回憶，手術在2023年初進行，集合了正畸醫生、影像專家與獸醫等多方人員，「陣仗就像做人類心臟大手術一樣」。治療初期，「北俠」會本能地用手抓撓嘴裡異物，飼養員必須時刻盯著，每次餵奶前後謹慎拆戴橡皮圈，嚴防誤食。經過六個月的「箍牙」治療，「北俠」下頜偏斜基本糾正，吮吸、咀嚼與吞嚥功能全面恢復正常。

這項人類醫學技術跨界救治國寶的成功案例，在網路上引發熱烈討論與廣泛關注：「小北俠太勇敢了，出生截肢又戴牙套，真的是大俠一般的性格」、「看到牠戴牙套乖乖配合口腔掃描的樣子，簡直被萌翻了」；也有網友對醫療團隊大讚：「華西口腔醫學團隊太厲害了，居然能給大熊貓戴牙套」。

如今已經四歲的「北俠」生活在成都大熊貓繁育研究基地都江堰野放繁育研究中心（熊貓谷），不僅身體棒、吃得香，體魄也相當強健。

精華 FAQ

  • 北俠幼年曾因母獸咬傷與吃奶姿勢改變，導致下頜向左偏斜8.25度，進食時難以形成口腔負壓，頻頻漏奶，發育因此受到嚴重威脅。

  • 團隊先用口掃儀精準建模，再黏接3D列印的專屬固定矯治器，並以橡皮圈持續牽引，採取非侵入式的生長改良正畸方案完成治療。

  • 經過6個月治療後，北俠的下頜偏斜基本被糾正，吮吸、咀嚼與吞嚥功能恢復正常，研究論文也已於7月發表並引發廣泛關注。

上一則

中菲南海再爆撞船衝突 距菲律賓本土最近的一次

下一則

這不能吃…繼甲醛白菜後 博主再曝「硫磺熏筍」二氧化硫超標

延伸閱讀

「明星牙科中心」頂尖牙醫團隊

「明星牙科中心」頂尖牙醫團隊
臥龍大熊貓圈舍被拍到老鼠成群 視頻瘋傳 基地回應了

臥龍大熊貓圈舍被拍到老鼠成群 視頻瘋傳 基地回應了
莊昕諺遭球襲「牙齒斷了」 醫曝：就醫30分鐘黃金期仍有機會植回斷牙

莊昕諺遭球襲「牙齒斷了」 醫曝：就醫30分鐘黃金期仍有機會植回斷牙
大貓熊「香香」返中後仍圈粉 日本遊客赴中「追星」

大貓熊「香香」返中後仍圈粉 日本遊客赴中「追星」

熱門新聞

全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30
廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，美國霸權已進入不可逆的衰竭周期，愈來愈沒有能力阻撓中國統一台灣。（取材自中評社）

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

2026-09-13 02:31
中國國家主席習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

2026-09-18 22:05
中國企業回款難問題持續，規模以上工業企業應收帳款截至7月底達人民幣28.88兆元，平均回收期71.9天，小微企業資金周轉壓力也隨之升高。(新華社)

中國企業回款難加劇 應收帳逾4.3兆美元 官方出手

2026-09-13 11:12
寧波大學校長蔡榮根開學演說登上熱搜。(取材自觀察者網)

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

2026-09-13 07:30

超人氣

更多 >
洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」
主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇
黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？
百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…
習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動