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中國90後DiDi_OK創作AI短片 獲威尼斯2大獎

中國新聞組／北京19日電
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AI科幻短片「網站」播放量已突破561萬次。(視頻截圖)
AI科幻短片「網站」播放量已突破561萬次。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

中國90後創作者DiDi_OK執導的AI科幻短片《網站》在威尼斯AI生成短片國際電影節奪下2項大獎，並以複合式技術與創新敘事獲評委與觀眾認可。

由90後中國創作者DiDi_OK執導的11分鐘AI科幻短片「網站」，日前於第三屆威尼斯AI生成短片國際電影節，一舉斬獲Reply AI Studios大獎與WeShort觀眾選擇獎兩項大獎。該作品從全球76國、逾3100部參賽作品中脫穎而出，獲得奧斯卡導演加布里埃萊·薩爾瓦托雷斯等專家評委認可，也成為公開放映作品之一。

綜合紫牛新聞、極目新聞報導，「網站」將電影與互動網頁結合，探討「觀看如何改變現實」。影片由地鐵裡穿梭的奶牛推車、重啟遷徙的滅絕大海雀、空中未來的奧運鐵人三項，以及唐吉訶德與自由女神像等無數奇幻意象拼接而成，最終匯聚成眼睛形態的神祕網站觀測並重塑現實世界。

結尾處更安排愛因斯坦對一起騎車的熊笑稱：「這個世界真有意思，黑色的小盒子連接每個人，還有那個叫AI的玩意，但我還是覺得騎自行車好玩。」作品自今年4月上線B站後，累計播放量已突破561萬次，連「流浪地球」導演郭帆也在評論區盛讚「漸入佳境」。

報導指出，DiDi_OK碩士畢業於倫敦藝術大學，目前就職於倫敦廣告巨頭WPP集團。此次獲獎純屬意外之喜，他先前曾參與坎城相關賽事獲提名但未得獎，因此心態相當鬆弛。

他提到，「網站」並非簡單的AI一鍵生成，而是採用「非純AI」的複合型創作，結合3D輔助製作、虛擬網頁搭建與多模型AI協同。全片運用Google Veo 3生成長鏡頭、Runway與Kling處理特效及人物互動，並由位元跳動的Seedance 2進行畫面一致性校準。單部作品預算嚴格控制在5萬元人民幣左右。

評委團成員包括「獅子王」聯合導演羅伯·明可夫、「暮光之城」導演凱瑟琳·哈德威克，以及參與「奧本海默」的資深視效專家。專家直言，「當下很多AI創作，什麼都沒有改變」。

評委們認可DiDi_OK在新技術應用、非傳統敘事結構上的創新突破，這是他此次能夠拿下專業大獎的關鍵。

AI科幻短片「網站」拼接眾多奇幻意象。(視頻截圖)
AI科幻短片「網站」拼接眾多奇幻意象。(視頻截圖)

DiDi_OK此前在B站AI創作大賽獲獎。(視頻截圖)
DiDi_OK此前在B站AI創作大賽獲獎。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 《網站》在第三屆威尼斯AI生成短片國際電影節，一舉拿下Reply AI Studios大獎與WeShort觀眾選擇獎2項獎項，並從全球76國、逾3100部作品中脫穎而出。

  • 作品並非單靠AI一鍵生成，而是結合3D輔助製作、虛擬網頁搭建與多模型AI協同，並以大量奇幻意象拼接出「觀看如何改變現實」的主題。

  • DiDi_OK畢業於倫敦藝術大學，現任職WPP集團，此次得獎被他視為意外之喜。《網站》自4月上線B站後播放破561萬，也獲郭帆等人稱讚。

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