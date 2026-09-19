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3000元大疆360元回收…北京11/15起禁存無人機 民眾拋售

中國新聞組╱北京19日電
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北京市無人機全域禁存新規將於11月15日生效，北京和周圍300公里半徑範圍內的民眾將無法再擁有無人機；中國二手平台近日湧現拋售潮，許多北京市民在社群媒體分享航拍舊照，感嘆北京無人機成為「時代的眼淚」。

繼禁飛禁售之後，北京市無人機新規再增「全域禁存」，民眾在家存放無人機也被禁止。港媒報導，依照規定，北京市民除可自行將無人機攜出北京市以外地區，還可透過現場回購、報廢回收以及免費寄出北京市以外等方式完成處置。

這項禁令預計將給北京市帶來巨大的經濟損失。北京市政府將回收所有流通中的無人機，並提供最高3000元(人民幣，以下同)的補償。僅在北京地區，閑魚平台上就有超過1萬架無人機在售，其價格平均比上海同款無人機低400至600元。

有北京市民抱怨，原價3000元的大疆mini2無人機，回收價格被壓低只剩360元，「簡直是打劫」。

報導說，二手平台近日密集出現的拋售無人機貼文顯示，一名北京賣家將僅飛過兩次、市價3000元的無人機以1870元掛售，寫明「不接受退貨，也退不回來」。還有許多北京人在社群媒體分享航拍照，「送別無人機」有網友說，「（機子）跟我四季輪迴，爬了無數次長城，陪我去過五個國家，飛過1000米穿雲（國外），希望你再戰新功」。

還有網友感慨，買的時候讚嘆科技進步，「一台小小的機器帶我們站在從未有的高度看不一樣的風景，去排隊回收時大家侃侃而談飛行經驗，和自己的無人機合影留念，雖然理解（政策）但充滿遺憾，紀念一下時代的眼淚」。

北京當局稱，此舉旨在「有效鞏固首都安全防線」，加強該地區的空域安全管理。這項措施似乎是對6月那起輕型飛機事故的直接回應。當時，一架小飛機撞上北京最高的建築中信大廈，造成機上唯一的飛行員遇難，地面13人受傷。這起事件引起外界高度關注，有專家指曝露了中國重大維安漏洞。

精華 FAQ

  • 新規不只禁飛、禁售，還新增「全域禁存」，也就是北京市民連在家存放無人機都被禁止；北京及周邊300公里半徑範圍內的民眾因此將無法再擁有無人機。

  • 依規定，民眾可自行把無人機攜出北京市以外地區，也能選擇現場回購、報廢回收，或免費寄送到北京市以外完成處置，藉此符合新規要求。

  • 北京二手平台出現明顯拋售潮，閑魚上相關商品超過1萬架，價格普遍低於上海同款；有民眾抱怨原價3000元的大疆mini2回收僅剩360元，損失相當大。

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