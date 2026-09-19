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iPhone 18 Pro中國開售黃牛「不收」 勃艮第酒紅也無熱度

記者林茂仁／北京19日電
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蘋果iPhone 18 Pro系列18日在大陸開賣。（取自虎嗅網）
蘋果iPhone 18 Pro系列18日在大陸開賣。（取自虎嗅網）

AI摘要

文章摘要整理：

iPhone 18 Pro系列在中國首賣時，黃牛只願追逐少數Pro Max熱門配色，Pro機型則因補貼跌破發行價而不受青睞，顯示首發套利空間持續縮小。

蘋果iPhone 18 Pro系列18日在中國開賣，黃牛守在蘋果門市外，但他們已經不再對所有新機照單全收，尤其iPhone 18 Pro因電商平台的補貼已跌破發行價，黃牛直言「不收」，只有iPhone 18 Pro Max 256GB勃艮第酒紅版本加價500元(人民幣，以下同)，512GB版本加價400元，黃牛報價單上還特別標註「即時更新」。

虎嗅網記者18日在上海蘋果直營店外，一名黃牛對勃艮第酒紅1TB版本最初報價是加價700元，但記者還價後，黃牛隨即把加價降至600元，並先詢問是「拿貨還是自用」。

Pro Max仍有溢價，但「還價即降」說明這種溢價並不堅挺。首發需求並沒有消失，只是集中到了少數頂配型號和熱門配色。相比之下，Pro沒有進入黃牛的加價名單，意味著蘋果並未在整個Pro系列上製造出同等強度的稀缺性。

從現場看，黃牛對不同型號的態度已經出現明顯分化，Pro Max部分版本仍有短期套利空間，Pro則缺少穩定溢價。開售數小時後，酒紅色與白色的部分配置出現零星庫存釋放。蘋果店員也提醒，可以持續刷新預約頁面，尋找臨時釋放的提貨名額。

新配色曾是蘋果製造首發辨識度和短期稀缺感的重要手段。從「土豪金」到「暗夜綠」，熱門顏色往往伴隨著更高的黃牛溢價。但從現場情況看，勃艮第酒紅並未形成壓倒性的購買熱度。

與iPhone 4、iPhone 6時期動輒排隊數十小時、黃牛加價數千元相比，蘋果近年來通過預約交付和線上通路逐漸壓縮了首發套利空間。近幾代產品中，「標準版迅速降價、Pro系列部分配置短期加價」已經成為常態。

黃牛並沒有消失，只是變得更加挑食。他們願意追逐的，不再是所有貼著「新iPhone」標籤的產品，而只是最稀缺、最容易轉手的少數型號。

與此同時，第三方通路也在削弱蘋果官方定價的權威。拼多多等平台在開售首日便提供補貼，電信運營商也參與其中，所以消費者不必在原價購買Pro和不購買之間二選一，還可以等待渠道降價。

廣發證券分析師以預售表現平淡為由，下調了Pro系列的產量預期。其判斷是，上游記憶體成本上漲推高整機成本，而Pro起售價提升可能反過來壓制銷量。

iPhone在中國早已不再只靠新品光環驅動購買，也不再是一種身分圖騰。對越來越多消費者來說，它是一款需要比較版本差異、通路價格和換機成本的高價日常消費品。黃牛的報價背後，折射出蘋果創新吸引力再一次被稀釋。

新款 iPhone 18 Pro系列智慧型手機18日開售，工作人員在北京的蘋果專...
新款 iPhone 18 Pro系列智慧型手機18日開售，工作人員在北京的蘋果專賣店內為顧客提供服務。(路透)

新款 iPhone 18 Pro系列智慧型手機18日上市，民眾在北京的蘋果專賣店...
新款 iPhone 18 Pro系列智慧型手機18日上市，民眾在北京的蘋果專賣店外排隊。(路透)

精華 FAQ

  • 現場黃牛已不再對所有新機照單全收，尤其標準Pro因補貼後價格偏低而直接「不收」。只有少數Pro Max熱門容量與勃艮第酒紅配色，仍能看到有限加價空間。

  • 雖然新配色原本常被視為首發稀缺賣點，但這次酒紅並未帶來壓倒性需求，部分配置甚至在開售數小時後出現零星庫存釋放，顯示熱度不如過往熱門配色。

  • 蘋果透過預約交付與線上通路壓縮排隊套利，第三方平台補貼也削弱官方定價吸引力，再加上消費者可等待降價，讓黃牛只剩少數最稀缺型號可賺取差價。

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