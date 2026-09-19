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這不能吃…繼甲醛白菜後 博主再曝「硫磺熏筍」二氧化硫超標

中國新聞組╱北京19日電
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曾爆料「甲醛白菜」的知名短視頻博主「漁獵齊哥」18日再發視頻，指控廣東清遠有加工...
曾爆料「甲醛白菜」的知名短視頻博主「漁獵齊哥」18日再發視頻，指控廣東清遠有加工點違法使用硫磺熏製麻竹筍。(取材自每日經濟新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

短視頻博主指控清遠英德有加工點違法用硫磺熏製麻竹筍，樣品檢出二氧化硫超標至4860mg/kg，當地市監已證實並聯合公安查處追溯。

曾爆料「甲醛白菜」的知名短視頻博主「漁獵齊哥」18日再發視頻，指控廣東清遠有加工點違法使用硫磺熏製麻竹筍。廣東清遠市市場監督管理局同日通報，證實視頻反映情況屬實，官方已會同公安等部門現場查封違法原料與產品，並對相關人員採取措施，目前當地正對問題竹筍的流向進行緊急追溯。

每日經濟新聞報導，「漁獵齊哥」在視頻中曝光，有貨車在清遠英德收購鮮筍後，運至山溝簡陋棚架內用硫磺熏製。現場隨地堆放編織袋，密封布下不斷竄出刺鼻白煙，博主坦言「非常刺鼻，我的呼吸道嚴重不適」。幾名博主隨後取得裝袋樣品檢測，結果顯示二氧化硫殘留濃度高達4860mg/kg，博主驚呼：「這個竹筍不能吃，太嚇人了！」

博主指出，正常醃製竹筍需耗時數天，而硫磺熏製僅需一晚，成本極低且效率奇高。經過硫磺熏製的竹筍不僅外觀變得白淨好看，保質期更可長達一年。他透露，一輛涉嫌裝載問題竹筍的車輛原本疑似運往湖北荊州，「可能對方聽到風聲，我們中途跟丟了」，目前去向成謎。清遠市市監局則強調，將對全市麻竹筍收購、加工與銷售環節開展全面深入排查，堅決對違法行為零容忍。

這起食安隱患事件曝光後，許多網友憤怒留言：「剛查完甲醛白菜又來硫磺竹筍，黑心商家為了賣相簡直無視民眾健康」、「二氧化硫超標幾千毫克太誇張了，必須嚴懲相關責任人」；也有網友留言提醒：「這種經過漂白的筍外觀過於白淨，大家在市場挑選時一定要多加留意」。

隨著市監與公安部門全面介入，清遠市政府表示將持續跟進督辦調查進展，切實保障麻竹筍供應安全。

曾爆料「甲醛白菜」的知名短視頻博主「漁獵齊哥」18日再發視頻，指控廣東清遠有加工...
曾爆料「甲醛白菜」的知名短視頻博主「漁獵齊哥」18日再發視頻，指控廣東清遠有加工點違法使用硫磺熏製麻竹筍。(取材自每日經濟新聞)

精華 FAQ

  • 博主指稱，清遠英德有加工點將收購來的鮮筍放入簡陋棚架內，以硫磺熏製麻竹筍，藉此讓外觀更白淨、延長保存期限，但這種做法涉嫌違法且危害食安。

  • 幾名博主取得裝袋樣品後送檢，結果顯示二氧化硫殘留濃度高達4860mg/kg，遠超食安疑慮範圍，因此被形容為「不能吃」，也引發大量網友批評。

  • 廣東清遠市市場監督管理局已證實情況屬實，並會同公安等部門查封違法原料與產品、對相關人員採取措施，且正緊急追溯問題竹筍流向，並將全面排查收購、加工與銷售環節。

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