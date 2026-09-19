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湖北男散步遭蜂群圍攻 全身近千毒刺 蜂毒入血 醫護搶命

中國新聞組／北京19日電
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湖北男子散步遭蜂群圍攻，全身殘留近千根毒刺。（取材自新晚報）
湖北男子散步遭蜂群圍攻，全身殘留近千根毒刺。（取材自新晚報）

近日，湖北嘉魚一名王姓男子於散步時遭蜂群襲擊，全身慘遭多處螫傷，皮膚殘留近千根毒刺，導致大量蜂毒入血，出現多重器官受損風險。經緊急轉送至武漢大學人民醫院（湖北省人民醫院）急診救治，才撿回一命。

據新晚報報導，接診的急診外科醫師表示，患者送抵醫院時，頭臉、嘴唇及手背等處布滿帶有倒鉤與毒囊的黑色毒刺，粗估多達近千根。醫師說：「蜂刺帶有倒鉤和毒囊，刺入皮膚後會持續釋放毒液，必須爭分奪秒處置。」

由於毒囊刺入皮膚後若直接拔除極易破裂，加重中毒，醫院隨即組成3人「拔刺小組」，醫護配備放大鏡、精細鑷子與注射針頭，小心翼翼地逐根剝離，歷經近3小時方將皮膚表面的毒刺徹底清除。

後續醫護團隊連續奮戰48小時開展綜合救治與監護，最終成功控制病情，將王姓男子從險境中救回。

醫生表示，蜂毒的危害遠不止局部皮膚損傷，還有雙重損傷機制：

一是過敏性損傷，部分族群對蜂毒高度敏感，除了全身搔癢、大片皮疹、眼瞼口唇腫脹、咽喉發緊、胸悶氣短等症狀，重症可能導致喉頭水腫、過敏性休克，致死率高。

二是毒素中毒性損傷，多見於多處被群蜂蜇傷，大量毒素入血，損傷肝細胞、骨骼肌細胞，誘發橫紋肌溶解、肝功能損傷，代謝產物堆積堵塞腎小管，造成急性腎損傷。

入秋後戶外活動增多，蜂螫傷進入高發期。醫師強調，應對蜂螫傷應掌握急救4步驟：1、迅速脫離險境。2、規範清除毒刺，禁止擠壓傷口以免加重中毒。3、對症沖洗傷口。4、持續觀察及時就醫。

醫師也提醒，日常出遊時，應盡量穿著淺色長袖衣物，避開濃鬱香氛，遠離蜂窩、花叢、樹洞等高危險區域，不主動驚擾蜂群，從源頭規避風險。

湖北男子散步遭蜂群圍攻，全身殘留近千根毒刺。（取材自新晚報）
湖北男子散步遭蜂群圍攻，全身殘留近千根毒刺。（取材自新晚報）

桌上擺滿拔下來的毒刺，怵目驚心。（取材自新晚報）
桌上擺滿拔下來的毒刺，怵目驚心。（取材自新晚報）

精華 FAQ

  • 王姓男子散步時遭蜂群圍攻，頭臉、嘴唇、手背等多處被螫，皮膚表面殘留近千根帶倒鉤與毒囊的毒刺，造成大量蜂毒入血，並一度面臨多重器官受損風險。

  • 醫院立即組成3人拔刺小組，使用放大鏡、精細鑷子與注射針頭逐根剝離毒刺，歷時近3小時清除表面毒刺，之後再以48小時綜合救治與監護穩定病情。

  • 蜂螫傷可能引發過敏性休克，也可能因大量毒素入血導致肝腎與肌肉損傷。急救應先離開現場、規範清除毒刺、沖洗傷口並持續觀察，外出則應穿淺色長袖、避開蜂窩與花叢。

武漢

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