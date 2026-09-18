中國繼甲醛白菜後 再爆「硫磺熏筍」…二氧化硫嚴重超標
曾爆料「甲醛白菜」的中國知名短視頻博主「漁獵齊哥」18日再發視頻，指控廣東清遠有加工點違法使用硫磺熏製麻竹筍。廣東清遠市市場監督管理局同日通報，證實視頻反映情況屬實，官方已會同公安等部門現場查封違法原料與產品，並對相關人員採取措施，目前當地正對問題竹筍的流向進行緊急追溯。
每日經濟新聞報導，「漁獵齊哥」在視頻中曝光，有貨車在清遠英德收購鮮筍後，運至山溝簡陋棚架內用硫磺熏製。現場隨地堆放編織袋，密封布下不斷竄出刺鼻白煙，博主坦言「非常刺鼻，我的呼吸道嚴重不適」。幾名博主隨後取得裝袋樣品檢測，結果顯示二氧化硫殘留濃度高達4860mg/kg，博主驚呼：「這個竹筍不能吃，太嚇人了！」
博主指出，正常醃製竹筍需耗時數天，而硫磺熏製僅需一晚，成本極低且效率奇高。經過硫磺熏製的竹筍不僅外觀變得白淨好看，保質期更可長達一年。他透露，一輛涉嫌裝載問題竹筍的車輛原本疑似運往湖北荊州，「可能對方聽到風聲，我們中途跟丟了」，目前去向成謎。清遠市市監局則強調，將對全市麻竹筍收購、加工與銷售環節開展全面深入排查，堅決對違法行為零容忍。
這起食安隱患事件曝光後，許多網友憤怒留言：「剛查完甲醛白菜又來硫磺竹筍，黑心商家為了賣相簡直無視民眾健康」、「二氧化硫超標幾千毫克太誇張了，必須嚴懲相關責任人」；也有網友留言提醒：「這種經過漂白的筍外觀過於白淨，大家在市場挑選時一定要多加留意」。
隨著市監與公安部門全面介入，清遠市政府表示將持續跟進督辦調查進展，切實保障麻竹筍供應安全。
博主指控清遠加工點以硫磺熏製麻竹筍，讓竹筍外觀變白、保存期拉長，但屬違法操作。官方後續證實情況屬實，並已介入查辦。 幾名博主取得樣品後檢測，結果顯示二氧化硫殘留高達4860mg/kg，遠超正常食安風險範圍，代表這批竹筍可能不適合食用，存在明顯健康隱患。 清遠市市場監督管理局已會同公安等部門現場查封違法原料與產品，並對相關人員採取措施，同時對問題竹筍流向展開緊急追溯與全市排查。
精華 FAQ
博主指控清遠加工點以硫磺熏製麻竹筍，讓竹筍外觀變白、保存期拉長，但屬違法操作。官方後續證實情況屬實，並已介入查辦。
幾名博主取得樣品後檢測，結果顯示二氧化硫殘留高達4860mg/kg，遠超正常食安風險範圍，代表這批竹筍可能不適合食用，存在明顯健康隱患。
清遠市市場監督管理局已會同公安等部門現場查封違法原料與產品，並對相關人員採取措施，同時對問題竹筍流向展開緊急追溯與全市排查。
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