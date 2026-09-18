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以為主人不要牠了…小貓寄養5天 委屈嘆氣表情惹人憐

中國新聞組／北京18日電
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小貓寄養五天，以為主人不要牠了。(取材自微博)
小貓寄養五天，以為主人不要牠了。(取材自微博)

「小貓寄養五天以為主人不要牠了」，一段小貓與主人重逢時委屈嘆氣的影片近日登上微博熱搜。影片中，小貓寄養期間情緒低落，主人前來接牠時，牠露出委屈表情並發出嘆氣聲，引發網友熱議。不少人直呼又萌又心疼，也有人好奇，小貓真的會以為主人不要牠了嗎？

據微博熱搜消息，小貓寄養期間常顯得悶悶不樂，不太玩耍，也會守在門口等待，聽到動靜便抬頭張望。對貓咪而言，突然離開熟悉的環境和主人，可能造成壓力與不安。寄養場所即使有人照顧，陌生氣味、空間及生活作息的改變，也可能讓部分貓咪出現躲藏、食欲下降或情緒低落等反應。

報導說，不過，將這些表現直接解讀為「以為主人不要牠了」仍屬擬人化說法。貓咪能辨識熟悉的人和環境，也會對生活變化產生壓力，但牠們並不會像人一樣理解「五天」或「臨時寄養」的概念。重逢時的嘆氣、黏人或不停蹭主人，更可能是重新回到熟悉環境後的情緒反應。

若主人需要外出，若條件允許，可考慮請熟悉的人上門照顧，減少環境變動；若必須寄養，也可帶上貓咪熟悉的毯子、玩具等物品，保留熟悉氣味。接回家後則可讓牠慢慢恢復原本的生活節奏，給予陪伴與安撫，觀察食欲及精神狀況。

小貓寄養五天，以為主人不要牠了。(取材自微博)
小貓寄養五天，以為主人不要牠了。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為小貓在寄養5天後與主人重逢時，露出委屈表情並發出嘆氣聲，畫面既可愛又讓人心疼，迅速登上微博熱搜，引發大量討論。

  • 報導提到，小貓寄養期間常顯得悶悶不樂，不太玩耍，還會守在門口等待，聽到動靜就抬頭張望，顯示牠對陌生環境感到不安。

  • 若條件允許，可請熟悉的人上門照顧；若必須寄養，則可帶上牠熟悉的毯子或玩具，接回後再慢慢恢復生活節奏並觀察食欲與精神狀況。

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