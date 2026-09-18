80萬1台… 義烏開始賣UFO 可搭載2人、能上天入水

外形如科幻飛碟(UFO)的電動垂直起降飛行器。(取材自快科技)

AI摘要 文章摘要整理： 浙江義烏展廳展示一款售價80萬元、外形如UFO的載人電動垂直起降飛行器，具備水陸兩棲、自動駕駛與合規飛行資質，已獲1.2億元訂單。

在浙江義烏展廳，一款售價80萬元人民幣(約11萬9268美元)、外形如科幻飛碟(UFO )的電動垂直起降飛行器已獲1.2億元訂單，它能在水上和陸地起降，搭載自動駕駛系統，可以搭載兩人，專門用於景區觀光 和表演，每次飛行可持續15分鐘。

快科技報導，最近，「義烏開始賣UFO了」的話題在各大社交平台走紅。這款外形酷似科幻飛碟的設備並不是影視道具，而是一台可以載人的電動垂直起降飛行器，憑藉充滿未來感的設計，收穫了大量網友的關注。

這款飛行器採用標志性的碟形外觀，搭配360度全透明球形座艙，機身運用碳纖維、航空鋁合金等多種輕量化材料打造，座艙內部最多可以容納兩名乘客乘坐。

它採用垂直起降模式，不需要專用跑道，還搭載自動駕駛系統，能夠實現水陸兩棲起降，可抵禦五級大風。螺旋槳被收納在機身涵道之內，既提升安全性，也造就了極具科幻感的飛碟造型浙江在線。

在性能參數上，該飛行器售價80萬元，最大飛行高度約30米，續航時間為15分鐘，已經拿到民航局頒發的民用無人駕駛航空器特許飛行證，具備合規飛行資質。不過，產品主要面向景區低空觀光、飛行表演等商用場景，並不適合長途出行使用。

亮眼的產品實力也吸引了不少海內外客商。此前該產品已經拿下總金額1.2億元的大額訂單，客戶一次性採購百餘台設備。如今入駐義烏的展廳之後，每天都有不少客商前來諮詢洽談。

外形如科幻飛碟(UFO)的電動垂直起降飛行器。(取材自快科技)