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80萬1台… 義烏開始賣UFO 可搭載2人、能上天入水

中國新聞組／北京18日電
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外形如科幻飛碟(UFO)的電動垂直起降飛行器。(取材自快科技)
外形如科幻飛碟(UFO)的電動垂直起降飛行器。(取材自快科技)

AI摘要

文章摘要整理：

浙江義烏展廳展示一款售價80萬元、外形如UFO的載人電動垂直起降飛行器，具備水陸兩棲、自動駕駛與合規飛行資質，已獲1.2億元訂單。

在浙江義烏展廳，一款售價80萬元人民幣(約11萬9268美元)、外形如科幻飛碟(UFO)的電動垂直起降飛行器已獲1.2億元訂單，它能在水上和陸地起降，搭載自動駕駛系統，可以搭載兩人，專門用於景區觀光和表演，每次飛行可持續15分鐘。

快科技報導，最近，「義烏開始賣UFO了」的話題在各大社交平台走紅。這款外形酷似科幻飛碟的設備並不是影視道具，而是一台可以載人的電動垂直起降飛行器，憑藉充滿未來感的設計，收穫了大量網友的關注。

這款飛行器採用標志性的碟形外觀，搭配360度全透明球形座艙，機身運用碳纖維、航空鋁合金等多種輕量化材料打造，座艙內部最多可以容納兩名乘客乘坐。

它採用垂直起降模式，不需要專用跑道，還搭載自動駕駛系統，能夠實現水陸兩棲起降，可抵禦五級大風。螺旋槳被收納在機身涵道之內，既提升安全性，也造就了極具科幻感的飛碟造型浙江在線。

在性能參數上，該飛行器售價80萬元，最大飛行高度約30米，續航時間為15分鐘，已經拿到民航局頒發的民用無人駕駛航空器特許飛行證，具備合規飛行資質。不過，產品主要面向景區低空觀光、飛行表演等商用場景，並不適合長途出行使用。

亮眼的產品實力也吸引了不少海內外客商。此前該產品已經拿下總金額1.2億元的大額訂單，客戶一次性採購百餘台設備。如今入駐義烏的展廳之後，每天都有不少客商前來諮詢洽談。

外形如科幻飛碟(UFO)的電動垂直起降飛行器。(取材自快科技)
外形如科幻飛碟(UFO)的電動垂直起降飛行器。(取材自快科技)

精華 FAQ

  • 它不是影視道具，而是一台載人電動垂直起降飛行器，外觀採碟形設計，搭配全透明球形座艙，主打景區觀光與飛行表演等商用場景。

  • 它可搭載2人，採垂直起降，不需專用跑道，支援自動駕駛與水陸兩棲起降，最高約30米，續航15分鐘，還可抵禦5級大風。

  • 因為其科幻外型加上實際功能吸睛，已取得民航局民用無人駕駛航空器特許飛行證，並拿下總額1.2億元訂單，吸引海內外客商洽談。

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