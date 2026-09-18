爸出門遛狗12分鐘 重慶2歲童18樓墜亡 媽趕來…搧他3巴掌

鄰居拍攝到現場視頻畫面截圖。（取材自瀟湘晨報）

重慶市日前發生一名2歲大的幼童，不幸從18樓家中墜樓身亡事件。經警方調查，幼童父親崔先生因為外出遛狗，將小孩獨自留在家中，導致悲劇發生。

據瀟湘晨報報導， 13日上午，一家三口曾前往海洋公園遊玩。當日下午約3時，崔先生駕車將妻子送到某酒店參加推廣會，隨後帶幼童返回家中。下午3時26分，崔先生將小孩安置在客廳沙發上看動畫片，幼童懷中抱著被子。隨後，崔先生就出門去遛狗。

事發當天下午3時38分，崔先生遛狗返回家中，離開時間共計12分鐘。崔先生表示：「回家後發現孩子不在沙發上，我找遍了次臥、主臥、廁所和廚房，都沒找到人。」尋找過程中，他聽到陽台外有人呼喊「有孩子墜樓了」，馬上衝到陽台向下查看，就發現自己孩子倒臥地上。

張女士提供孩子生前照片。（取材自瀟湘晨報）

小區物業發現後，立刻叫救護車並報警，同時封鎖現場。崔先生下樓查看並觸碰幼童的手，但被圍觀群眾勸阻，擔心造成二次傷害。崔先生隨即打電話告知父母，並被警方帶走調查。

據紅星新聞報導，經法醫現場初步勘查，家中陽台欄桿高度超過一米，事發時窗戶未關，幼童可能是踩在陽台放置的洗澡桶邊緣，一手抱著被子翻出窗外。幼童從18樓墜下時砸中樹杈，導致嚴重內出血身亡，遺體並無明顯外傷。

張先生妻子張女士表示，事發房間監控設備未插電，無法還原具體過程。警方表示，現場監控等證據證明崔先生事發時確實不在家中，不存在主觀故意或虐待行為，當晚已將崔先生釋放。警方明確告知家屬，該事件屬於意外事件，家屬可依法提起民事訴訟。

據報導，張女士說：「在小區的時候，孩子還在地上，我打了他(先生)三巴掌。」張女士說，她打丈夫後，對方反擊道：「這是最後一下，你再動我一下，我就調監控，我要報警。」

張女士表示，目前最大的訴求是希望丈夫承認過錯。崔先生對此回應：「我願意去承擔這個事情，我自己也很愧疚。」他同時表示，理解妻子的情緒，「我知道她咽不下這口氣，我怕她想不開，主要是我也是過錯方，目前就是先把事情處理完，盡量去寬慰她，希望她不會發生意外。」

岳麓藍天救援隊隊長譚章表示，加強兒童安全防護，除了強化監護責任之外，應排查並消除環境隱患。兒童天性好奇、喜歡攀爬，尤其是窗戶、陽台、樓梯等區域都是危險源，可加裝防護欄桿、防墜網等設備，保障安全。

墜亡幼童父親崔先生的微信頭像。 （取材自瀟湘晨報）