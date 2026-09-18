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密密麻麻…浙女體內被取出197顆子宮肌瘤 連醫師也嚇到

中國新聞組／北京18日電
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小玉（中）術後順利恢復，為後續子宮修復及胚胎移植爭取機會。（取材自環球網/醫院供...
小玉（中）術後順利恢復，為後續子宮修復及胚胎移植爭取機會。（取材自環球網/醫院供圖）

AI摘要

文章摘要整理：

浙江33歲女子因多發性子宮肌瘤造成重度貧血與不孕，醫療團隊先做胚胎儲備，再成功剔除197顆肌瘤，兼顧保留生育能力。

浙江33歲女子小玉（化名）備孕兩年未果，還飽受子宮肌瘤困擾，經期大量出血導致重度貧血，血紅素一度降至63g/L。檢查發現，她的子宮內竟密集長滿肌瘤，最終手術一次剔除197枚，術後3個月月經恢復正常，血紅素也回升至128g/L。當密密麻麻的肌瘤被整齊排列呈現時，有網友驚呼「密集恐懼症發作了」。

小玉結婚兩年來未避孕，卻始終沒有懷孕，加上每逢經期就大量出血，長期感到乏力、精神不振。檢查顯示，她的子宮已嚴重變形，宮腔內分布大小不一的肌瘤，確診為多發性子宮肌瘤，且肌瘤壓迫宮腔，造成經量增加及影響受孕。

浙大婦院生殖內分泌科馮國芳主任醫師評估後，建議小玉先透過IVF（體外受精）完成胚胎儲備，再接受子宮肌瘤剔除術，待子宮修復後進行胚胎移植。幾個月後，她順利完成胚胎儲備。

然而，小玉的肌瘤數量眾多，手術難度及出血風險都相對較高，如何在清除肌瘤的同時保留生育功能，成為手術關鍵。

小玉之後找到浙大婦院余杭院區婦科綜合一病區汪銀鋒主任醫師團隊。團隊仔細分析MRI後，為她制定宮腔鏡檢查加經腹子宮肌瘤剔除術方案。

醫療團隊指出，小玉術前血紅素偏低，術中出血風險較高；此外，子宮內膜是胚胎著床的重要部位，若受到損傷，也可能影響後續懷孕。因此，團隊計畫採用「冷刀內膜游離法」，盡量減少內膜損傷，並預備在術中臨時阻斷子宮動脈血供，以控制出血。

手術由朱程雅、胡長長兩名主治醫師及汪銀鋒共同完成。術中，團隊先臨時阻斷子宮血供，再縱向剖開子宮，精準尋找內膜層面並小心游離。每剔除一枚肌瘤後，團隊都仔細檢查創面，並堅持使用冷刀切割分離，避免電灼造成熱損傷。

面對深嵌在肌層各處的大量肌瘤，醫療團隊反覆觸摸、逐一排查，最終共剔除大小肌瘤197枚，同時盡力保護子宮內膜及肌層，為後續妊娠保留條件。

手術後取出的197枚子宮肌瘤，大小不一。（取材自環球網/醫院供圖）
手術後取出的197枚子宮肌瘤，大小不一。（取材自環球網/醫院供圖）

汪銀鋒表示，臨床上一次剔除超過100枚肌瘤的病例已相當少見，197枚也是他從醫以來遇到數量最多的一例。

術後小玉恢復順利，血紅素沒有明顯下降。術後3個月，她的月經恢復正常，血紅素升至128g/L，超聲檢查也顯示肌瘤已清除，沒有殘留，接下來將為子宮修復及後續胚胎移植爭取機會。

子宮肌瘤是常見的女性良性腫瘤，多數不會引起明顯症狀，但若肌瘤較大或位置影響宮腔，可能造成經量增加、經期延長、痛經，甚至因長期失血引發缺鐵性貧血；若改變宮腔形態，也可能影響受孕及妊娠。

目前子宮肌瘤的處理方式包括藥物、子宮肌瘤剔除術、子宮切除術，以及部分非手術治療，具體方式需依肌瘤位置、大小、症狀及生育計畫等因素評估。

精華 FAQ

  • 她的子宮內密集長滿多發性肌瘤，且肌瘤壓迫宮腔、改變子宮形態，導致經量增加、長期失血與重度貧血，也因此影響胚胎著床與受孕。

  • 因為她的肌瘤數量多、手術出血風險高，且術後子宮需要修復，先完成胚胎儲備可保留生育機會，再透過手術清除肌瘤並降低後續妊娠風險。

  • 團隊以冷刀分離並臨時阻斷子宮血供，盡量保護內膜與肌層，最終剔除197顆肌瘤。術後3個月她月經恢復正常，血紅素也升至128g/L。

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