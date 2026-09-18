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台州百歲翁一天睡18小時、餐餐不離肉 月吃好幾斤冰糖

中國新聞組╱北京18日電
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台州一名100歲高齡的老人陶國增。(取材自望潮客戶端)
台州一名100歲高齡的老人陶國增。(取材自望潮客戶端)

AI摘要

文章摘要整理：

浙江台州100歲老人陶國增以一天睡18小時、頓頓吃肉和常喝冰糖水的特殊生活習慣引發關注，長壽除疑似有遺傳因素，也仰賴子女多年接力照料與他樂觀自律的心態。

浙江台州一名100歲高齡的老人陶國增，近日因特殊的養生作息與飲食習慣引發熱議。老人每天睡眠時間超過18個小時，飲食更是「頓頓不離肉」，一個月甚至要吃掉好幾斤冰糖。儘管飲食習慣看似極具個人特色，但老人的血糖指標始終保持正常，在三個子女長達七年的接力輪流照顧下，依然保持清爽有條不紊的百歲生活。

據望潮客戶端報導，老人的女兒陶美芳介紹，父親早上6點醒來洗漱、吃早飯並服藥後，8點過後便會睡「回籠覺」，中午11點吃完午飯又繼續入睡至下午4點，傍晚6點半吃完晚飯後便一覺睡到天亮。女兒透露，父親年輕時就很能睡，不睡覺時最喜歡坐在家門口看行人或看電視，這種「想睡就睡」的習慣一直維持至今。

在飲食方面，陶國增同樣十分專一與隨性。陶美芳表示，父親不愛吃青菜，每頓飯都要有紅燒肉、豬蹄或本地炒糕，且偏愛吃醋與自家醃製的鹹菜。此外，老人每天必喝冰糖水，水果也只吃柑橘類與西瓜。女兒認為父親能如此「任性」飲食，部分長壽原因來自基因，因為祖母與父親的兄弟皆活到八、九十歲高齡。

除了遺傳與作息，長壽更離不開子女的細心陪伴。陶國增的妻子去世後，79歲的大兒子、72歲的大女兒與64歲的小女兒陶美芳三人商量好輪流到父親家照顧，將此當作晚年生活的一部分。陶美芳笑著「抱怨」：「以前父親會自己吃藥，現在有了子女守在一旁，他反倒『嬌氣』起來等著人遞，被照顧得越來越懶了。」此外老人非常講究衛生，每天堅持刮鬍剃頭、夏天天天洗澡，且身體稍有不適就會主動要求去醫院檢查。

此事在網上掀起討論，有人表示：「能吃能睡又能獲得兒女貼心照料，這才是真正的福氣」，也有網友分析指出：「心裡不擱事、不跟生活較勁的精神狀態，或許才是最好的養生秘訣。」陶美芳總結說，父親一輩子心胸開闊不跟自己較勁，加上子女盡力照顧，這就是老人的百歲人生哲學。

台州一名100歲高齡的老人陶國增，近日因特殊的養生作息與飲食習慣引發熱議。(取材...
台州一名100歲高齡的老人陶國增，近日因特殊的養生作息與飲食習慣引發熱議。(取材自望潮客戶端)

精華 FAQ

  • 陶國增每天早上起床後不久就會再睡回籠覺，中午與傍晚用餐後也常接著入睡，整體睡眠時間超過18個小時，屬於非常少見的高睡眠型作息。

  • 他幾乎每餐都要有紅燒肉、豬蹄或炒糕，不愛吃青菜，還每天喝冰糖水、偏好柑橘和西瓜，因此被形容為「頓頓不離肉」。但血糖長期正常，讓外界相當驚訝。

  • 家屬認為長壽可能與家族遺傳有關，更重要的是3名子女7年來輪流照顧，加上他本人心胸開闊、講究衛生，稍有不適就會主動就醫，形成穩定的晚年生活。

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