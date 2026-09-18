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HYROX北京站風波 澳洲「失禁」女選手道歉放棄積分

中國新聞組╱北京18日電
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女選手大便失禁依然繼續比賽。（取材自微博）
女選手大便失禁依然繼續比賽。（取材自微博）

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文章摘要整理：

澳洲選手喬安娜在HYROX北京站賽事中失禁卻仍完賽奪冠，引爆公共衛生爭議；她事後道歉並退賽，主辦方也承認應變失當。

澳洲運動員喬安娜·維特齊克（Joanna Wietrzyk）9月12日參加HYROX北京站賽事期間突發失禁，排泄物順著腿部流下並汙染共享器材，但她仍堅持完賽並奪冠。事件引發對公共衛生的強烈疑慮與輿論撻伐。喬安娜17日發表聲明，向中國人民、對手、觀眾及主辦方致歉，並宣布「追溯性退賽」及放棄所獲積分與獎項。

紐約時報中文網報導，喬安娜表示，比賽開始時身體無不適，「回想起來，我後悔當初沒有選擇退賽，我意識到自己本該做出不同的選擇。我為自己決定繼續參賽的選擇承擔全部責任，並對這造成的困擾與影響深感抱歉。」

失禁事件發生時，賽場尚有百餘名參賽者需使用相同器材。現場觀賽的運動員Joe Ho直言：「每個人都能看到她腿上有糞便，卻沒人提醒大家讓開。我們花錢是為了在安全環境比賽，給痛苦再添汙染不是我們要的。」他還提到，參加Hyrox比賽成本很高，包括機票、酒店、訓練和請假時間，「我們花錢是為了身處安全環境」。

面對各界質疑，HYROX官方發郵件致歉，表示已第一時間完成現場消殺與草皮更換，並將向特定時段參賽者退還費用。HYROX創始人之一莫里茨·菲爾斯特(Moritz Fürste)也坦言主辦方犯錯，未能及時在比賽中反應與介入，承諾全面升級「生物汙染應急處置預案」並改善流程，杜絕類似事件再次發生。

不過，喬安娜遲了五天的道歉依舊無法平息眾怒，9月12日賽後當天，她發了一則限時動態，分享一張看似在醫院病床上的照片，配文「A win is a win（贏了就是贏了）」。如今許多網友批評：「如果真心想道歉，就不會過了五天才發文」，「妳不是說『贏了就是贏了』？我還記得妳的態度跟這句話」，「這是為了贊助商的公關式道歉吧，可能也是ChatGPT幫妳寫的」。

Joanna Wietrzyk賽後PO文稱「贏就是贏」，引發爭議。（取材自微博）
Joanna Wietrzyk賽後PO文稱「贏就是贏」，引發爭議。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她在9月12日參賽時突發失禁，排泄物沿腿部流下並汙染共享器材，但仍完成比賽並奪冠，因而引發對現場衛生與安全的強烈批評。

  • 她在17日發表聲明，向中國人民、對手、觀眾及主辦方致歉，承認自己不該繼續比賽，並宣布追溯性退賽，放棄所獲積分與獎項。

  • HYROX表示已立即完成現場消殺與草皮更換，並將向特定時段參賽者退費；創始人也承認未及時介入，承諾強化生物汙染應急流程。

紐約時報 澳洲

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