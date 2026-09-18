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從外送員到世界冠軍 趙家駒「巨人之旅」越野賽破紀錄

記者賴錦宏／北京18日電
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中國選手趙家駒在義大利巨人之旅（Tor des Geants）越野賽中奪冠。（取...
中國選手趙家駒在義大利巨人之旅（Tor des Geants）越野賽中奪冠。（取材自上觀新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

中國越野跑者趙家駒在義大利「巨人之旅」330公里組以65小時55分22秒奪冠，刷新紀錄並成為首位登頂的亞洲跑者，展現驚人耐力與堅強意志。

9月16日，中國越野跑者趙家駒以65小時55分22秒的成績率先衝過終點，成為義大利「巨人之旅」越野賽330公里組別冠軍，並把這個組別的賽道紀錄縮短了13分鐘，同時成為這項世界級賽事330公里組別創辦至今，首位登頂的亞洲跑者。他從外送員到世界冠軍，經歷異常艱辛的訓練。

央視新聞報導，「巨人之旅」越野賽被視為國際越野跑圈最高規格的旗艦賽事；一個馬拉松42.195公里，而趙家駒參加的組別有330公里，也就是說，光是長度即近八場馬拉松。

山地越野跑更像場漫長的攀登，「巨人之旅」累計爬升2萬4000公尺，全程有25個高山埡口，如果用珠穆朗瑪峰的8849公尺做參照，就是接近2.7個珠峰的累計爬升。

高和遠甚至不是這項賽事對人最大的挑戰，這場比賽真正的難度在於，如何在長達150小時的關門預期時間內跑、走、爬、吃、睡、導航，在不眠不休當中管理體能和心理，它是綜合的耐力考驗，全馬跑進三小時的人，不代表就具備跑330公里越野賽的能力；反過來，一些超級越野高手的強項也不是平路高速奔跑，而是幾十、甚至上百小時維持運動能力。

趙家駒衝過終點後表示，比賽過程生不如死，最後一次跑超長距離，幾天幾夜不睡覺，特別睏的時候使勁打自己幾巴掌，靠意志熬過來。他說，那種極度的疲憊，正是這項魔鬼賽事對人的極端挑戰。

創造紀錄的趙家駒不僅是最快的人，可能也是最能忍的人。他15歲就輟學、做過保全和搬運工，還送過外賣。10年前別人騎車送外賣，而他跑著送，他說這叫「有薪長距離訓練」，訓練成本由平台墊付。

當然，從城市辦公大樓中間跑到阿爾卑斯山，趙家駒早已透過運動表現擁有專業團隊支撐，這也是他跑完奪冠後，仍提醒其他跑者，不要為了測試自己的意志力輕易嘗試的原因。他完賽後的採訪沒有流露出人定勝天的豪情，樸素的語言，展現的對自然和極限的敬畏。

獲得巨人之旅330公里冠軍的趙家駒。(取自封面新聞)
獲得巨人之旅330公里冠軍的趙家駒。(取自封面新聞)

精華 FAQ

  • 他以65小時55分22秒率先衝線奪冠，不僅拿下義大利「巨人之旅」330公里組冠軍，還把原有賽道紀錄縮短了13分鐘，表現相當亮眼。

  • 因為330公里長度幾乎等於8場馬拉松，且累計爬升達2萬4000公尺、共有25個高山埡口；選手必須長時間跑、走、爬、吃、睡與導航，考驗體能和心理。

  • 他15歲輟學後做過保全、搬運工，也曾跑著送外賣，把工作路程當成有薪訓練；如今在專業團隊支持下奪冠，證明長期苦練與毅力能改變人生。

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