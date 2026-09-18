亞運主辦方省錢未設選手村 國乒隊住郵輪 孫穎莎：挺新鮮

愛知·名古屋亞運會運動員住宿的大型郵輪「歌詩達賽琳娜號」入港停靠在名古屋的金城碼頭港口。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 名古屋亞運因節省成本未設選手村，中國國乒改住郵輪並反映通勤不便；同時女子板球賽受天候影響取消，中國隊依排名被判出局。

日本愛知-名古屋亞運會即將開幕，各國代表團抵達後卻面臨接送交通混亂以及住宿設施嚴重不足的窘境，主辦方為削減成本未設專用選手村，轉而以郵輪 、臨時集裝箱小屋及分散酒店拼湊住宿體系，此次中國乒乓球隊被安排住宿在郵輪，孫穎莎 、王曼昱、王楚欽 都是第一次住郵輪；孫穎莎覺得很新鮮，王曼昱是覺得「有點繞有點暈」。

綜合媒體報導，國乒此次入住的「歌詩達賽琳娜號」郵輪入港停靠在名古屋的金城碼頭港口。據介紹，該郵輪擁有1500間客艙，賽事期間最多可同時接待4000人，9月16日起迎接亞運會相關人員入住。

對於入住郵輪的感覺，孫穎莎提到「昨天剛到，沒有太多晃動，挺新鮮的。主要是在來回場館郵輪路程時間上，包括賽程出來之後，要做一些提前量，尤其對自己來說是最重要的，別上錯班車，別遲到。」

王曼昱則是覺得住郵輪「有點繞有點暈」，不過這是她第一次住郵輪，充滿新鮮感，昨天在房間盡量布置空間，還在船上用餐、摸排路線，熟悉整體環境與節奏。

王楚欽說：「我真是從小到大第一次住船上，但是其實它停在碼頭，而且船很大，就感覺還好，沒有什麼晃動啊，感覺反正挺新鮮吧，因為房挨房的比較多，人也比較多，跟酒店的感覺還是不一樣。」

乒乓球項目的正式比賽場館是位於愛知縣豐田市的「豐田SKY HALL」。金城碼頭港口到豐田SKY HALL的直線距離約30公里，由於交通狀況，單程通勤時間普遍在1.5小時左右，往返則需約三個小時。

另外，原定17日上午9時進行的亞運會女子板球八強賽，由中國隊對陣孟加拉國隊，但由於天氣原因比賽取消，組委會宣布孟加拉依賽事規則判定為勝，晉級四強賽，而中國隊在並未出戰的情況下被規則淘汰。

中國女子板球隊今年5月在生死戰中力克尼泊爾，時隔12年重返亞運舞台。但因為名古屋賽場受到此前連續降雨的影響，場地積水未能及時排淨，在一度推遲後最終比賽取消。

本場勝負最終依據是兩隊世界排名判定，中國女子板球隊目前的世界排名為第42位，孟加拉為世界第10位，造成女子板球隊一場未打即被淘汰，無緣亞運會四強賽。

孫穎莎第一次住郵輪挺新鮮的。（視頻截圖）