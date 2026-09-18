我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓金與正批美軍演 揚言將採取「更具攻擊性」回應

習近平金磚峰會身體不適？俄媒還原真相：只是耳機故障

機車馳騁、輕軌穿樓…重慶「落地簽」夯 流量與道安怎平衡？

記者陳宥菘╱北京18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

重慶市區的南濱路擁有這座城市最美的夜景之一：雙塔的東水門大橋橫跨江面，對岸的渝中區高樓林立，亮著紅色燈飾的來福士大樓更是格外醒目。當夜幕降臨，這裡成為拍攝機車「大片」的絕佳背景。

影片中，全副武裝的騎手衝過去將遊客從腰部騰空抱起，帶出鏡頭之外，緊接著就是騎在機車上馳騁，攝影鏡頭一路追拍，遊客在後座對著鏡頭擺著一套動作：關安全帽鏡片、比愛心、張開雙手再被騎手拉回環抱，影片再搭配固定BＧＭ、歌手翻唱BY2的歌曲「愛丫愛丫」，一段不到15秒的影片就此完成。

這就是在抖音、小紅書等社群平台上持續火熱，現如今被稱為「重慶落地簽」的風潮。

所謂「落地簽」並非真正的簽證，而意指來到重慶後，就像吃火鍋、逛洪崖洞、到李子壩看穿樓輕軌一樣，成為遊客必「打卡」的事之一。一名已從事「落地簽」約拍三年的業者Max說，三年前，重機騎士都聚集在洪崖洞一帶「拉摩」。他解釋，就像叫計程車，那裡是熱門景點，經常塞車，部分遊客會花錢找可彈性穿梭在車陣中的機車騎士載往其他景點。有客人在途中詢問可否順便拍影片紀錄，便悄悄打開了這股風氣。

當年因洪崖洞人太多，業者接到拍攝生意後，再載著客人到南濱路拍攝。同行陸續模仿，原本零星的拍攝需求，逐漸變成一門生意，隨著同業變多、競爭加劇，有些業者經營起抖音、小紅書，讓「落地簽」迅速竄紅。但車行亂象與噪音也開始擾民並引發公共安全討論。

機車約拍風潮之所以能在重慶形成，與重慶做為「摩（摩托車）都」密切相關。重慶特殊的山城地形、密集的巷弄與高低落差，使得機車長期成為當地重要的交通工具。重慶是大陸少數沒有「全面禁摩」的超大城市，也是大陸重要的機車生產基地。

只是，當愈來愈多人想拍下同一個來福士、同一套動作與同一段ＢＧＭ，也讓這場由短影音帶起的觀光風潮產生矛盾：城市需要流量，流量卻可能反過來考驗城市的管理能力。如何化解流量與道路安全間的衝突，是這場「落地簽」熱潮留下的待解問題。

精華 FAQ

  • 「落地簽」並非真正簽證，而是指遊客到重慶後，特地安排機車約拍、打卡景點與固定動作影片，成為旅遊必做行程之一，並在抖音、小紅書上快速擴散。

  • 最早可追溯到洪崖洞一帶的機車接送與拉客需求，客人途中想拍紀錄影片，促使業者開始帶往南濱路取景，之後同行模仿、經營社群，逐漸演變成一門生意。

  • 因為大量機車與遊客集中在熱門景點拍攝，容易造成車行亂象、噪音擾民與道路壅塞；當城市追求流量時，也必須面對公共安全與交通管理的壓力。

上一則

北京中關村打造新賽道策源地 2030年基本建成領先科技園區

下一則

中汽車加速全球化布局 連3月出口破百萬輛 力推新能源車

延伸閱讀

奶茶火鍋搶灘 球場開發逼近 芝華埠繁華背後危機浮現

奶茶火鍋搶灘 球場開發逼近 芝華埠繁華背後危機浮現
中國手勢舞「學功夫」海外爆紅「母語羞恥」吵翻天

中國手勢舞「學功夫」海外爆紅「母語羞恥」吵翻天
行天下旅遊長江貳號10月23日啟航 14天2999元暢遊7省市

行天下旅遊長江貳號10月23日啟航 14天2999元暢遊7省市
近20萬打水漂？AI衝擊下 華人攝影棚未開先收

近20萬打水漂？AI衝擊下 華人攝影棚未開先收

熱門新聞

全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，美國霸權已進入不可逆的衰竭周期，愈來愈沒有能力阻撓中國統一台灣。（取材自中評社）

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

2026-09-13 02:31
中國企業回款難問題持續，規模以上工業企業應收帳款截至7月底達人民幣28.88兆元，平均回收期71.9天，小微企業資金周轉壓力也隨之升高。(新華社)

中國企業回款難加劇 應收帳逾4.3兆美元 官方出手

2026-09-13 11:12
寧波大學校長蔡榮根開學演說登上熱搜。(取材自觀察者網)

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

2026-09-13 07:30

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」
小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀

澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀