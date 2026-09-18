機車馳騁、輕軌穿樓…重慶「落地簽」夯 流量與道安怎平衡？

重慶市區的南濱路擁有這座城市最美的夜景之一：雙塔的東水門大橋橫跨江面，對岸的渝中區高樓林立，亮著紅色燈飾的來福士大樓更是格外醒目。當夜幕降臨，這裡成為拍攝機車「大片」的絕佳背景。

影片中，全副武裝的騎手衝過去將遊客從腰部騰空抱起，帶出鏡頭之外，緊接著就是騎在機車上馳騁，攝影鏡頭一路追拍，遊客在後座對著鏡頭擺著一套動作：關安全帽鏡片、比愛心、張開雙手再被騎手拉回環抱，影片再搭配固定BＧＭ、歌手翻唱BY2的歌曲「愛丫愛丫」，一段不到15秒的影片就此完成。

這就是在抖音、小紅書等社群平台上持續火熱，現如今被稱為「重慶落地簽」的風潮。

所謂「落地簽」並非真正的簽證，而意指來到重慶後，就像吃火鍋、逛洪崖洞、到李子壩看穿樓輕軌一樣，成為遊客必「打卡」的事之一。一名已從事「落地簽」約拍三年的業者Max說，三年前，重機騎士都聚集在洪崖洞一帶「拉摩」。他解釋，就像叫計程車，那裡是熱門景點，經常塞車，部分遊客會花錢找可彈性穿梭在車陣中的機車騎士載往其他景點。有客人在途中詢問可否順便拍影片紀錄，便悄悄打開了這股風氣。

當年因洪崖洞人太多，業者接到拍攝生意後，再載著客人到南濱路拍攝。同行陸續模仿，原本零星的拍攝需求，逐漸變成一門生意，隨著同業變多、競爭加劇，有些業者經營起抖音、小紅書，讓「落地簽」迅速竄紅。但車行亂象與噪音也開始擾民並引發公共安全討論。

機車約拍風潮之所以能在重慶形成，與重慶做為「摩（摩托車）都」密切相關。重慶特殊的山城地形、密集的巷弄與高低落差，使得機車長期成為當地重要的交通工具。重慶是大陸少數沒有「全面禁摩」的超大城市，也是大陸重要的機車生產基地。

只是，當愈來愈多人想拍下同一個來福士、同一套動作與同一段ＢＧＭ，也讓這場由短影音帶起的觀光風潮產生矛盾：城市需要流量，流量卻可能反過來考驗城市的管理能力。如何化解流量與道路安全間的衝突，是這場「落地簽」熱潮留下的待解問題。