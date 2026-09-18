首個控股建設 海南「華龍一號」核電機組正式投產商運

海南首個「華龍一號」核電機組—華能昌江核電二期項目三號機組已於17日正式投產商運。(中新社)

海南首個「華龍一號」核電機組—華能昌江核電二期項目三號機組17日正式投產商運。這是中國華能首個控股建設的大型壓水堆核電機組，也是中國華能繼石島灣高溫氣冷堆之後，打通三代壓水堆商業化賽道，形成「四代高溫堆示範+三代壓水堆商運」核電發展格局，邁入控股建設運營、規模化發展新階段的重大標誌性成果。

中新社報導，華能昌江核電二期項目規畫建設兩台120萬千瓦核電機組，是海南當前最大的電力工程建設項目，搭載中國自主知識產權「華龍一號」三代壓水堆核電技術。項目全部建成後年發電量可達180億千瓦時，每年節約標準煤超632萬噸、減排二氧化碳約1160萬噸，將為海南自貿港建設提供清潔、安全、高效的能源支撐。

項目因地制宜推動86項設計優化在機組上實施，設備國產化率達98.1%。中國華能自主研發的完全自主可控的核電生產管理系統—HAP全面投用，融合視頻監控、5Ｇ通信、AI人工智能等技術，通過全鏈路國產化適配實現軟硬件完全自主可控，為核電機組安全運行提供堅實數字化支撐。