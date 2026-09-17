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全程直播 小米公開大模型訓練 每小時成本超過3萬美元

中國新聞組╱北京18日電
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小米MiMo大模型團隊負責人羅福莉。（取材自快科技）
小米MiMo大模型團隊負責人羅福莉。（取材自快科技）

沉寂半年的小米MiMo大模型團隊負責人、前DeepSeek研究員羅福莉17日凌晨於X平台發文，公開旗下最新大模型MiMo-V2.6強化學習（RL）階段的實時訓練頁面，首次全程直播大模型訓練過程。頁面數據顯示，MiMo-V2.6-Pro與Flash兩個版本當前累計訓練成本已超過128萬美元（約858萬人民幣），每小時訓練成本合計超過3萬美元(約20萬人民幣)，展現小米在大模型賽道上的高額研發投入與技術推進。

澎湃新聞報導，根據羅福莉公開的頁面細節，MiMo-V2.6正在進行大規模的Agent（智慧體）強化學習實驗，展示了訓練進度、Token消耗與樣本數量等指標。團隊目前正進行計算資源、環境測試框架及評估計算等三方面的擴展，其中每步約消耗20億Token，並採用1568個提示與16次rollout的完全異步機制。

截至公開時，Pro版本已訓練1天19小時、耗費89萬美元（平均每小時超2萬美元）；Flash版本訓練1天14小時、耗費39.7萬美元（平均每小時超1萬美元），並預告未來幾周將逐步開源細節。

這項昂貴的技術直播背後，折射出小米對通用人工智慧（AGI）的積極布局。身為「95後」AI領軍科學家的羅福莉，碩士畢業於北京大學，曾任職於阿里達摩院及DeepSeek，參與研發DeepSeek-V2等模型。她去年11月宣布加入小米，並表示：「智能終將從語言邁向物理世界，我正在Xiaomi MiMo，和一群富有創造力的研究員致力於構建這樣的未來，全力奔赴我們心目中的AGI」。

小米創辦人雷軍此前亦多次強調AI研發進展，並在今年3月發文透露，萬億參數大模型MiMo-V2-Pro在權威排行榜Artificial Analysis上位列全球第八，若按大模型品牌排名則高居全球第五，甚至超越了xAI的Grok，並承諾未來將持續快速迭代增強。

許多網友感嘆直言：「每小時燒掉超3萬美元，大模型果然是巨頭才能玩得起的超級遊戲」、「敢直接公開實時訓練頁面和成本，說明技術自信相當足」；也有網友留言評價：「從DeepSeek挖來頂尖人才再加上雷軍的資金支持，期待小米帶來新突破」。

精華 FAQ

  • 羅福莉公開的是MiMo-V2.6在強化學習（RL）階段的實時訓練頁面，屬於首次全程直播大模型訓練。頁面同步顯示進度、Token消耗與樣本數等關鍵指標。

  • 截至公開時，Pro與Flash兩個版本累計訓練成本已超過128萬美元，合計每小時超過3萬美元。其中Pro約訓練1天19小時、耗費89萬美元，Flash約訓練1天14小時、耗費39.7萬美元。

  • 內容顯示小米正投入大規模Agent強化學習實驗，並擴展計算資源、環境測試框架與評估計算能力。羅福莉也強調團隊正朝AGI方向前進，未來幾週會逐步開源更多細節。

人工智慧 小米 DeepSeek

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