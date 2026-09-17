浙江女買八角數出13個角 一查竟是劇毒莽草 誤食恐致命

莽草。(取材自廣州日報)

AI摘要 文章摘要整理： 浙江一名女子煮牛肉時發現購買的「八角」有13個角，查證後疑為劇毒莽草；專家提醒，莽草外觀易與八角混淆，誤食恐致重症甚至死亡。

浙江臨城黃女士日前說，「家裡兩個小朋友比較小，那天煮了紅燒牛肉放了『八角』，孩子問為什麼叫八角，家裡的智能音箱科普說八角有八個角，孩子一數，我們肉裡的『八角』竟然有13個角！」她查詢資料發現其是莽草，含有劇毒。「肉吃了一半不敢吃了，全扔掉了，當時很害怕，說是有劇毒的。」事後，她特意回到那家超市查看，發現剩餘的都是正常八角，「可能就是不小心混進去了」。專家表示，誤食莽草恐致死。

綜合羊城晚報、香港 01報導，舟山市食品藥品檢驗檢測研究院副主任中藥師李彬表示，中藥八角一般有八個角，角較短且圓鈍，這類果實占80%以上，但少一個或多一兩個角的情況也可能出現。一般而言，七至十個角的八角都屬正常，不必過於緊張。

李彬指出，莽草與八角同科同屬，外觀容易混淆，但莽草一般有11至13個角，頂端帶有尖角，長度通常超過三毫米。八角則呈棕紅色，表面富有光澤，個頭較大、角較肥厚，並會散發濃郁香氣。

央視新聞客戶端報導，黃女士的經歷引發網友討論，不少人表示購買八角時從未仔細查看，也有人認為兩者外觀相似，難以分辨。

報導指出，莽草全身枝葉、根及果實均有毒，其中果實及果殼毒性較大，含有莽草毒素。少量誤食可能出現頭暈、惡心、嘔吐、腹痛等症狀；大量食入則可能出現四肢抽搐、口吐白沫等症狀，嚴重時恐導致心臟衰竭甚至死亡。

八角。(取材自廣州日報)