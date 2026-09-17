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「家裡有礦男」體驗打工陷欠薪騙局 決回家創業當好老闆

中國新聞組／北京17日電
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一名過往「家裡有礦」的楊先生，日前欲出門打工體驗生活，卻掉入求職騙局。(視頻截圖...
一名過往「家裡有礦」的楊先生，日前欲出門打工體驗生活，卻掉入求職騙局。(視頻截圖)

一名過往「家裡有礦」的楊先生，因礦山生意停辦後賦閒在家。日前欲出門打工體驗生活，刷短視頻找工作，卻掉入求職騙局。

根據津雲報導，「70後」的楊先生看到京津冀地區的物流崗位招工，直播間宣稱物流與搬運崗位「8000到12000元，賺錢賺到你手軟」，並承諾「幹滿工時，雜費全退、路費報銷」。

楊先生隨後前往應徵，被要求與中介簽署單方協議，自己手中並未留存合同。之後他竟被多名中介輪番轉手，輾轉於北京通州、大興及河北廊坊等地。在上崗之前，中介以生活費、手續費、被褥費、車費、住宿費等各種名目接連向他收費。每收取一筆費用，對方皆專門錄影並口頭承諾「到期全部返還」。

據報導，經過十餘天，楊先生被轉運至天津寧河區普洛斯物流園極兔快遞站點，連續高強度工作18天。到了8月14日，站點工作人員突然通知與其解除合約，強制改為沒有保障的日結工。經過數次爭執，楊先生僅拿到1000元，先前諾的退費與路費報銷皆未兌現。

對此，物流園區相關負責人表示，扣錢是因為「楊先生違反操作規定，站到了傳送帶區域，所以扣了他工資，作為處罰。」楊先生對此說法並不認同，隨後向有關部門求助。

經天津市寧河區人社局多方協調督辦，用工單位向楊先生補發了2600元，前後合計發放薪資3600元。雖然工資已補齊，但他先前繳納的各類費用損失至今仍未追回。人社部門目前針對中介虛假宣傳與違規收費，展開核查取證。

楊先生表示，經歷此事件後，他打算將自家閒置的廠區改造建設為物流產業園，並表示今後若招工用工，「一定善待務工人員，保障勞動者合法權益。」

報導也提醒，凡是上崗前，要求繳納安置費、保證金、體檢費等費用，一定要提高警覺。找工作擦亮雙眼，別被高薪噱頭蒙蔽雙眼，落入打工套路，吃虧上當。

精華 FAQ

  • 因為他過去仰賴的礦山生意已停辦，長期賦閒在家，才想藉由刷短視頻找工作，出門打工體驗生活並接觸新的職場環境。

  • 他先被直播間的高薪物流招工吸引，之後在中介安排下簽署單方協議，接著又被多次轉手到不同地點，並被以生活費、手續費等名目持續收費。

  • 天津寧河區人社局介入協調後，用工單位補發2600元，加上先前1000元共3600元；但他已繳的各類費用與路費仍未追回，相關中介也在接受核查。

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