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「從頭到腳都簽了」鄭欽文年吸金2260萬 場外收入逼近谷愛凌

中國新聞組／北京17日電
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在2026美國網球公開賽中，中國選手鄭欽文在第三輪與第四輪0比5落後時完成逆轉，...
在2026美國網球公開賽中，中國選手鄭欽文在第三輪與第四輪0比5落後時完成逆轉，贏得大眾讚賞。(新華社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鄭欽文美網兩度0比5落後逆轉，重返八強引爆話題。
  • 重點二：世界排名下滑未影響吸金力，12個月總收入約2260萬美元。
  • 重點三：Nike等品牌聚焦逆境故事，從結果轉向人物形象傳播。

鄭欽文在美網第三輪與第四輪先後於0比5落後時完成逆轉，重返八強，這段故事至今仍讓全球觀眾興奮不已。「富比世」2026年8月發布全球網球運動員收入榜，世界排名下滑的她過去12個月總收入約2260萬美元(比賽獎金約60萬美元，場外收入達2200萬美元)排第7。顯示排名走低期間，品牌方並沒有退場。霸王茶姬將其升級為全球品牌代言人，千問與土耳其航空也在2026年宣布與她合作。

每日經濟新聞報導，談及鄭欽文重返美網八強，曾與她合作的網球教練Bottini表示自己並不驚訝：「她是一名很出色的球員，也是一名很強的競爭者。」美網第三輪與第四輪，鄭欽文都在0比5落後的情況下把比賽追了回來。

兩場逆轉帶來的流量與讚賞，也被鄭欽文身後的品牌牢牢接住。

賽後，贊助商紛紛推出海報：耐克(Nike)寫下「膽寒」，並在文案中表示「在你還沒有世界排名的時候，就已經相信自己。如今的起伏，又憑什麼動搖你」；上汽奧迪的海報主打「勇敢」，寫著「12%的勝率，夠用嗎？對勇敢的人來說，夠了！」；支付寶用了「刺破暗夜」，霸王茶姬則是「一分一分，找回熟悉的自己」。

報導指出，幾家品牌並沒有把傳播重點簡單放在「晉級8強」這一結果上，而是不約而同地抓住了傷癒復出、排名下滑與落後追分的過程。

一位行業人士分析，運動員在比賽中留下了什麼樣的人物形象，比勝負更容易被記住。對品牌而言，兩個0比5逆風翻盤的價值也正在這裡。

報導說，在商業量級上，2025年「富比世」全球收入最高女運動員榜單中，谷愛凌以約2300萬美元場外收入排名第4，鄭欽文則以約2100萬美元排名第5，兩人的商業收入已處在相近量級。

資深體育行銷市場人士張弛(化名)細數鄭欽文的簽約表現：從運動服飾耐克、球拍Wilson，到Dior、勞力士、Beats，再到汽車、飲料、支付、航空、AI與茶飲，她的商業版圖已覆蓋一名運動員日常生活中的多數主要消費場景。張弛表示：「鄭欽文目前從頭到腳，能簽約的基本都簽出去了。之後她下一階段的商業增量，應該會轉向提高合作層級和變現深度。」

在2026美國網球公開賽中，中國選手鄭欽文在第三輪與第四輪0比5落後時完成逆轉，...
在2026美國網球公開賽中，中國選手鄭欽文在第三輪與第四輪0比5落後時完成逆轉，贏得大眾讚賞。(新華社)

精華 FAQ

  • 她在第三輪與第四輪都曾以0比5落後，卻最終完成逆轉並重返八強，這種極具戲劇性的翻盤成為全場焦點，也讓她的競技韌性被更多觀眾看見。

  • 根據報導，她過去12個月總收入約2260萬美元，其中場外收入高達2200萬美元，顯示即使排名下滑，品牌合作仍未退場，商業價值依然相當穩固。

  • Nike、上汽奧迪、支付寶與霸王茶姬等品牌，沒有只強調晉級八強，而是把焦點放在傷癒復出、落後追分與勇敢逆襲，藉此放大她的人物形象。

土耳其 富比世 鄭欽文

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