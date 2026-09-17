美女醫和母親同一人？ 65歲清潔婦AI分飾兩角 騙網戀

上海男子在網上結識一名「90後美女醫生」，沒想到竟是65歲的清潔婦AI合成。（取材自看看新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 65歲清潔婦用AI偽裝成90後美女醫生網戀詐財。

65歲清潔婦用AI偽裝成90後美女醫生網戀詐財。 重點二： 她還假扮已故母親施壓，讓男方五個月轉帳17萬元。

她還假扮已故母親施壓，讓男方五個月轉帳17萬元。 重點三：警方查出其早有詐騙前科，已依法採取刑事強制措施。

上海男子網戀五個月一場空，他說，女友不僅是「90後美女醫生」，還自稱手握醫院工程項目資源，並在社交平台發布近7000條高顏值日常影片，讓他深信自己遇上事業與愛情兼得的對象。沒想到，這名「美女醫生」竟是65歲女子利用AI技術打造的虛假人設，甚至一人分飾兩角，假扮自己及已離世的母親，最終騙走劉輝17萬元（人民幣，下同，約2.53萬美元）。

據「案件聚焦」報導，劉輝2021年透過社交平台認識女子于秀珍，對方自稱1992年出生，是知名三甲醫院醫生，並聲稱掌握醫院物業工程項目資源。由於劉輝本身從事物業工程承包工作，認為雙方既可能發展感情，也有機會承接工程項目，兩人很快確立戀愛關係。

然而，交往期間于秀珍始終拒絕與劉輝見面，甚至連視訊通話也多次推辭。她聲稱母親反對兩人交往，要求劉輝支付30萬元彩禮，並在上海購置房產，否則不准兩人見面。就這樣，兩人身處同一城市，劉輝卻始終未能見到「女友」。

在短短五個月內，劉輝先後轉帳17萬元給對方，但原本承諾的工程項目始終沒有落實。眼看積蓄不斷減少，他逐漸察覺不對勁，最後前往派出所報案。

警方調查發現，于秀珍實際出生於1961年，今年65歲，並沒有醫生資格，過去只曾在醫院從事後勤保潔工作。更令人意外的是，劉輝長期看到的高顏值「女友」影片，實際上是透過AI磨皮、場景合成等技術製作，部分影片甚至標有「本作品含AI生成內容」的提示。

警方進一步查明，于秀珍利用多個社交帳號，一人分飾兩角，分別扮演自己及已離世的母親。所謂「母親反對戀愛」、「阻止兩人見面」，全是她自編自演，目的在於掩蓋真實身分。

警方調查還發現，于秀珍曾以項目打點、日常消費等理由向劉輝索款，所得17萬元主要被用於醫美護膚、購買衣物等個人消費。她在2009年也曾因詐騙罪被判處有期徒刑4年6個月。

目前，于秀珍因涉嫌詐騙罪，已被公安機關依法採取刑事強制措施。警方提醒，隨著AI生成技術發展，網路上的照片、影片及人物形象均可能遭技術加工甚至虛構。網路交友及線上合作應提高警覺，涉及金錢往來更應核實對方真實身份，切勿因所謂「高顏值人設」或「項目資源」而盲目轉帳。