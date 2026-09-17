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「比賽事還難」 中國亞運選手受困名古屋機場 餓5小時

中國新聞組／北京17日電
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參加第20屆亞運會的中國羽毛球運動員陳雨菲抵達名古屋。(新華社)
參加第20屆亞運會的中國羽毛球運動員陳雨菲抵達名古屋。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

亞運多國代表隊抵達名古屋後，因主辦單位接駁系統故障與資訊無法核驗，滯留機場近6小時且缺乏餐食，最後靠各隊自行協調及外部支援離開。

距離2026年愛知·名古屋亞運開幕僅剩數日，9月16日中午12時包含中國乒乓、體操、羽球、武術、賽艇及印度哈薩克等多國代表隊抵達日本名古屋後，因主辦單位接駁調度系統突發故障、後台無法調取參賽人員資訊，導致大批運動員被迫困在機場交通中心，最長滯留近六小時，且現場缺乏食物補給，備戰行程大受影響。

新華社報導，事故起因於主辦單位賽事資訊核驗系統異常，工作人員無法比對運動員登記資訊而無法派車。印度賽艇隊自上午10點落地後等候逾四小時，哈薩克射擊隊也等了兩個多小時。印度賽艇隊教練表示，「工作人員的系統裡查不到我們運動員的信息，所以無法安排車」。

中國體操隊也遇到類似的情況，21人的隊伍只有兩人的資訊能在系統裡正常顯示，導致他們遲遲無法登上大巴。等待期間，中國隊員就地鋪好瑜伽墊，鼓起泡棉軸和彈力帶現場展開練習。 「沒有人說幾點能有車，一切都在等待中」，詢問工作人員，對方也很茫然。

現場工作人員與志工均無法明確告知通車時間、解決進度，形成無人統籌的僵局。滯留現場僅提供飲用水，未配備任何食品、簡餐等補給物資。大量運動員從落地後連續五個小時以上未進食，「白天一直沒吃飯怎麼辦，從下飛機到現在五個多小時，等得又累又睏又餓，明天還要訓練。」一名運動員苦笑說，「這些事情，比比賽更難」。

報導指出，面對主辦單位調度癱瘓的窘境，各隊伍只能自主面對困境。中國羽球隊最初嘗試搭乘機場公共大巴撤離，因車票數量不足未能全員成行，後續在中國駐名古屋總領事館工作人員的協助下，聯繫當地僑胞租賃車輛，終於在下午4時30分完成全員撤離。

其餘官方車輛進度極緩，中國乒乓球、武術、賽艇隊部分人員於5點左右載離，處境最艱難的體操隊則至6點左右才離開機場，距離落地已過近六個小時。賽前該屆賽事即因預算縮減、住宿體系狹小分散及賽場布局零散飽受批評，此次大規模服務癱瘓更讓籌備短板暴露。

參加第20屆亞運會的中國乒乓球運動員蒯曼抵達名古屋。(新華社)
參加第20屆亞運會的中國乒乓球運動員蒯曼抵達名古屋。(新華社)

精華 FAQ

  • 主辦單位的接駁調度與賽事資訊核驗系統突發故障，工作人員無法比對運動員資料，也無法派車接送，導致大批代表隊卡在機場交通中心。

  • 他們不只等車時間長，最長近6小時，現場還只有飲用水、沒有食物補給，許多人從落地後5小時以上未進食，備戰訓練安排也被嚴重打亂。

  • 中國羽球隊先靠中國駐名古屋總領事館協助，聯繫當地僑胞租車撤離；其他隊伍則陸續由官方車輛接走，其中體操隊約在6點左右才離開。

哈薩克 印度

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