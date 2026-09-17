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吳曦1傳1射…中國男足2：1逆轉北韓 亞運「開門紅」

中國新聞組╱北京17日電
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愛知·名古屋亞運會男子足球B組小組賽在刈谷體育場進行，中國隊對陣北韓隊。圖為中國...
愛知·名古屋亞運會男子足球B組小組賽在刈谷體育場進行，中國隊對陣北韓隊。圖為中國隊球員張玉寧（左）在比賽中拼搶。 (中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國男足在名古屋亞運B組首輪先丟1球後連追2分，以2:1逆轉北韓，吳曦與張玉寧聯手建功，順利迎來本屆賽會開門紅。

2026年名古屋亞運會，男足B組首輪賽事16日晚間打響，中國隊在先失一球的劣勢下，憑藉老將吳曦與前鋒張玉寧的精采發揮，最終以2:1逆轉戰勝北韓隊，成功取得本屆亞運會的「開門紅」。時隔968天重返國字號賽場的37歲老將吳曦單場送出1傳1射，成為球隊反敗為勝的最大功臣，進球後下意識捂住嘴難以置信的畫面更成為全場焦點。

據觀察者網報導，比賽上半場，北韓隊展現強烈攻勢，第27分鐘憑藉崔國推射破門取得領先。第44分鐘，吳曦左路下底傳中，張玉寧頭球攻門破網，幫助中國隊在半場結束前扳平為1:1。下半場第67分鐘，張玉寧頭球擺渡至禁區弧頂，吳曦中路插上輕巧吊射破門，打進反超一球。隨後中國隊頂住對手反撲，並靠著門將李昊在第90分鐘關鍵撲出單刀球，將2:1的比分保持到終場。

本次亞運會男足項目共15支球隊參賽，分為四個小組，每組前兩名可晉級八強。中國隊與伊朗、阿聯酋及北韓隊同分在B組。整場比賽數據方面，北韓隊射門達14次且兩度擊中橫樑，中國隊則以高效進攻把握度取得勝利。張玉寧全場1球1助攻，在禁區展現極佳的對抗能力，與吳曦一前一後成為隊上兩大核心。

這場精采的逆轉勝在賽後引發各大媒體人與網友熱烈討論。解說員韓喬生直言：「有吳曦坐鎮中場梳理，進攻的層次感好了很多」；記者馬德興也表示：「誰說吳曦尚能飯否？該閉嘴了吧！」網友們則在網路論壇紛紛留言：「吳曦那腳吊射太輕鬆寫意，薑還是老的辣」、「還好第90分鐘有李昊撲出單刀」、「張玉寧在前場的對抗發揮了關鍵作用，兩人配合太好了。」

媒體人陸洋賽後評論指出：「也許中國足球人才進入了新的世代，但今天他們還要靠老吳同志全程做示範。」這場的勝利不僅為中國隊奠定良好的晉級基礎，老將與年輕球員之間的傳承與互補，也獲得外界的高度評價。

當地時間9月16日，愛知·名古屋亞運會男子足球B組小組賽在刈谷體育場進行，中國隊...
當地時間9月16日，愛知·名古屋亞運會男子足球B組小組賽在刈谷體育場進行，中國隊2比1勝北韓隊。圖為中國隊球員慶祝進球。 (中新社)

精華 FAQ

  • 中國隊在先失1球的情況下，靠著下半場反超，以2:1逆轉擊敗北韓隊，拿下本屆名古屋亞運男足B組首戰勝利，也為晉級之路取得良好開局。

  • 時隔968天重返國字號的37歲吳曦，不僅送出助攻，還在第67分鐘以吊射破門完成反超，單場貢獻1傳1射，成為中國隊逆轉勝最關鍵的球員。

  • 張玉寧先以頭球替中國隊扳平比分，後又助攻吳曦反超，全場1球1助攻；門將李昊則在第90分鐘撲出單刀球，幫助球隊守住2:1勝果。

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