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連4年人口負增長 中國多地教師招聘計畫收縮 問題蔓延一線城市

記者林宸誼／北京17日電
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大陸出生人口銳減，新學期開始，廣州多個區傳出眾多合約制教師遭解聘。聯合報系資料照...
大陸出生人口銳減，新學期開始，廣州多個區傳出眾多合約制教師遭解聘。聯合報系資料照【作者：苗君平，日期：2026-09-17，數位典藏序號：20170906000011628】

中國出生人口銳減，多地教師招聘計畫近年收縮，廣東省廣州市的黃埔、海珠、番禺、花都等區的多位合約制教師，近期在社交媒體抱怨被學校解聘，有校方直言因「生源減少」，引發關注。中國國家衛生健康委主任雷海潮14日表示，將進一步營造生育友好環境，強調大陸未來仍有比較充裕的勞動力資源。

據統計，中國人口在2022年首度出現人口負增長（比前一年減少約85萬人），隨後在2023年、2024年、2025年持續負增長。

財新網報導，出生人口銳減對教育系統及教師職位的衝擊，正從中小城市向一線城市蔓延。

9月開學季，供職於廣州黃埔區一間小學的編制外合約制教師張躍，沒有等來開學通知。合約尚未到期的他被校方解聘，理由是「學校生源減少」。隨著出生人口減少，廣州小學新生入學人數已於2023年達高峰後逐年下降。

全大陸多地教師招聘計畫近年紛收縮，以湖北省為例，今年該省公開招聘中小學教師2740名，相較2025年的5799名減少約52.8%。江西省中小學教師2026年公開招聘1190名，這個數字在2023年是7821名。

雷海潮在中國國新辦「開局起步『十五五』」系列記者會上表示，中國人口總量14.05億，雖然近四年人口出現負增長，但人口大國基本面沒改變。新出生人口近年有所下降，但維持800萬左右數量級，未來仍然有比較充裕的勞動力資源。

他說，要進一步營造生育支持的友好環境，降低家庭生育養育教育成本。要積極宣傳婚育觀，抵制消極婚育觀。

2017年，中國「二孩」政策落地一年後，廣州當年戶籍出生人口達20.1萬人，創新高。為因應即將到來的小學學齡人口入學高峰，自2021年起，廣州多區教育局開啟大規模教師招聘、爭搶優質師資。據羊城晚報當時報導，2021年暑假，業界預估廣州中小學集中招聘的非編制教師規模超過2000人。這一趨勢持續至2023年。以黃埔區為例，2021至2023年，該區累計招錄2482名員工制編外教師。

精華 FAQ

  • 新聞指出，中國出生人口持續下降，已使各地中小學教師招聘計畫明顯收縮，部分地區甚至出現解聘合約教師的情況，顯示教育系統正因生源減少而調整人力配置。

  • 廣州黃埔、海珠、番禺、花都等區的多位合約制教師，近期在社交媒體抱怨被學校解聘。有校方直接表示原因是生源減少，反映學齡人口下降已開始影響一線城市。

  • 雷海潮表示，雖然近4年人口負增長，但中國仍有較充裕的勞動力資源；同時將進一步營造生育友好環境，降低生育養育教育成本，並強調要積極宣傳婚育觀。

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