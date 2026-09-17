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在地食療？佛山酒樓推「水蟑螂」蛋撻 業主：口感香脆

中國新聞組╱北京17日電
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廣東佛山一間酒樓近日推出一款震撼視覺的「水蟑螂蛋撻」。(取材自醒目視頻)
廣東佛山一間酒樓近日推出一款震撼視覺的「水蟑螂蛋撻」。(取材自醒目視頻)

AI摘要

文章摘要整理：

廣東佛山酒樓把俗稱水蟑螂的龍蝨做成蛋撻，引發熱議與網民驚呼；業者稱口感香脆，醫師則表示可嚐鮮但不宜視為進補。

廣東佛山一間酒樓近日推出一款震撼視覺的「水蟑螂蛋撻」，將俗稱水蟑螂的「龍蝨」融入傳統蛋撻中，相關話題隨即衝上微博同城熱搜榜前三名。酒樓負責人潘境燊親自試吃後大讚「口感不錯，脆脆的」，並透露目前正規畫將這道挑戰大眾味蕾的創意料理做成酒樓的常態新品，引發極大關注。

據佛山市新聞傳媒中心消息，對於這項大膽的研發，潘境燊介紹，龍蝨屬於比較冷門的食材，他希望能將美食與傳統食療相結合，用一種全新的方式來演繹在地食材。背景資料顯示，水蟑螂在珠三角相當常見，更是佛山三水當地的名菜，民間常將其用於醫治夜尿或腎氣不足。傳統吃法通常是先以沸水汆燙除去異味，再用油鹽蒸熟或直接油炸食用。

針對「水蟑螂蛋撻」的食療價值，廣東省中醫院心內科主任醫生胡世雲表示，龍蝨在臨床上主要用於固腎氣，改善腎虛導致的尿頻或遺尿。胡醫生指出，龍蝨屬於藥食同源的食材，加入蛋撻之中本身對人體沒有危害，民眾可以當作嚐鮮，但切勿指望靠吃蛋撻來進補；同時他也特別提醒，兒童、孕婦以及過敏或腸胃偏弱的人士應避免食用。

這道被稱為「暗黑料理」的蛋撻曝光後，許多在地街坊直呼「好噁心啊」、「水蟑螂這麼難看怎麼吃」。網路上更是引發一片熱議，「不要啊！我無法接受」、「直接吃這個也需要剝殼啊，這跟把小龍蝦放進蛋撻裡有什麼區別」、「混進去一隻真蟑螂恐怕也看不出來吧」；也有網友調侃：「慘了，又要被北方網友說我們廣東人什麼都吃了。」

雖然街坊與網友的反響多為驚恐與不解，酒樓方面表示，未來將會繼續評估市場接受度，並持續探索更多在地食材與傳統點心結合的可能性。

廣東佛山一間酒樓近日推出一款震撼視覺的「水蟑螂蛋撻」。(取材自佛山新聞)
廣東佛山一間酒樓近日推出一款震撼視覺的「水蟑螂蛋撻」。(取材自佛山新聞)

精華 FAQ

  • 因為它把外觀驚人的龍蝨直接融入傳統蛋撻，視覺衝擊大，迅速登上微博同城熱搜前三，也引來大量網民圍觀與討論。

  • 負責人潘境燊親自試吃後表示口感不錯、脆脆的，並透露正考慮把這道結合在地食材的點心，發展成酒樓的常態新品。

  • 醫師指出龍蝨屬藥食同源，加入蛋撻本身不致危害，可當作嚐鮮，但不要指望靠它進補；兒童、孕婦及過敏或腸胃弱者應避免食用。

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