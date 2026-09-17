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羅永浩替它喊冤…「雪糕界愛馬仕」鐘薛高重啟 3口味新品低於8元

中國新聞組╱北京17日電
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鐘薛高新產品定價低於8元。（取材自快科技）
鐘薛高新產品定價低於8元。（取材自快科技）

曾被稱為「雪糕界愛馬仕」的高階雪糕品牌鐘薛高今年5月7日名下商標、專利等508件無形資產拍賣，時隔4個月，16日宣布重啟；首批產品有三種口味，包括輕牛乳、絲絨可可以及牛乳與絲絨可可拼搭的半半巧巧，新品定價低於8元，預計將於今年第四季度上市。

據中新經緯報導，首批產品三種口味的計畫定價為：輕牛乳6.9元/支，絲絨可可、半半巧巧7.9元/支。定價上，新鐘薛高相較原來13元至20元的零售價有大幅下調。

隨後，鐘薛高品牌新東家舉辦媒體交流會，90後的新CEO陳大成出席。據了解，陳大成原為食品安全部落客，擁有10年食品流通、生產從業經驗，他在日常工作之餘分享食品行業所見所聞，同時以科普視頻的方式，讓更多消費者在選擇食品時擦亮雙眼，目前他全網粉絲超過百萬。

陳大成希望，不辜負熱愛鐘薛高產品的消費者們的期待，做好一支真材實料、好吃的雪糕。他表示，自己是山東人，當地食品產業發達，便從事了食品業，隨後做了自媒體，成為鐘薛高新CEO後，他說要注重好吃和安全，要組織研發團隊把口味做好。

鐘薛高2018年在上海誕生，憑藉瓦片狀的獨特造型與高端定位迅速破圈，產品定價普遍超過10元一支，部分款甚至高達88元，即便單價遠超同類產品，仍靠著社交平台的流量紅利實現線上線下熱銷。

然而2022年，鐘薛高因「鐘薛高火燒不化」「愛買不買」等引發巨大爭議。2023年，鐘薛高接連被揭露欠薪、人員流失等問題；2024年，其創辦人林盛更是因「直播賣地瓜」還債，引發關注。

網路大V羅永浩昨天再次發文談及鐘薛高，稱其兩起最大的惡性公關事件其實都是冤枉的；他直言：「打火機燒不化的雪糕」是流氓/弱智引發的偽科學狂歡；「就這麼貴，愛買不買」，是被流氓媒體做惡意剪輯移花接木的。網友不禁聯想羅永浩日前發言批評「野人先生」冰淇淋難吃，原來是「為鐘薛高復活鋪梗呀」。

精華 FAQ

  • 首批共有3種口味，包含輕牛乳、絲絨可可，以及牛乳與絲絨可可拼搭的半半巧巧；計畫定價分別為6.9元、7.9元與7.9元，明顯低於過去高價路線。

  • 新CEO是90後的陳大成，原本是食品安全部落客，也有10年食品流通與生產經驗。他表示會把重點放在口味、真材實料與食品安全，重新做好雪糕產品。

  • 鐘薛高曾因「火燒不化」與「愛買不買」等事件陷入爭議，後續又傳出欠薪與人員流失。羅永浩則稱，這兩起惡性公關事件其實是被誤解或遭惡意剪輯放大的。

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