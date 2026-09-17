王鶴棣被傳下體手術失敗、發黑陽痿 造謠博主道歉了
王鶴棣遭網路謠傳陰莖增大手術失敗，工作室已報案取證；造謠博主雖發道歉聲明，卻因錯字、刪文與疑似逃避追責再引眾怒。
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王鶴棣遭網路謠傳陰莖增大手術失敗，工作室已報案取證；造謠博主雖發道歉聲明，卻因錯字、刪文與疑似逃避追責再引眾怒。
27歲人氣男星王鶴棣近日在網路上被謠傳在上海進行陰莖增大手術失敗，導致栓塞、變黑甚至陽痿，雖然最初的爆料內容完全未點名任何當事人，但隨後娛樂博主「絨耳卷」將此事件移花接木，更創建低俗黑詞條，針對性抹黑王鶴棣；對此謠言，工作室16日在微博發出嚴正聲明，「針對此次突發造謠侵權行為，我工作室絕不姑息、不予退讓，已於今日完成證據公證取證，並第一時間向公安機關報案」。
綜合媒體報導，16日下午，網上突然爆出一批微信聊天紀錄，稱某位當紅男明星在上海打玻尿酸出現栓塞事故，大量輿論順勢指向演員王鶴棣。隨後擁有26萬粉絲的娛樂博主 「絨耳卷」創建低俗黑詞條，針對性抹黑王鶴棣，虛假詞條迅速在全網擴散，誤導大量路人網友。
謠言發酵後，王鶴棣工作室火速強硬維權，傍晚帶著北京高碑店派出所定位發文，官宣已完成證據公證取證、正式報警追責，後續又轉發首都網警博文，明確對造謠傳謠行為絕不姑息、絕不妥協。
對此，「絨耳卷」16日下午緊急發道歉聲明，自稱是因為「操作疏忽、對詞條規則不熟悉」，才無心誤建了涉及王鶴棣的負面黑詞條，並強調自己並無抹黑造謠的初衷，願意承擔所有責任。
然而，這篇道歉信不僅沒能平息眾怒，反而引爆更大的爭議，有網友發現，「絨耳卷」在長篇道歉信中竟多次將「王鶴棣」的名字寫錯，連續出現「王賀迪」、「王赫迪」、「王和迪」等多種錯字版本，連藝人名字都寫不對，被批毫無基本尊重與道歉誠意。更離譜的是，發文後不久博主又火速刪文，隨後更被網友起底私訊截圖，顯示其曾私下詢問能否將圖片「改成假的」以逃避法律追責，再加上其帳號過去長期存在針對王鶴棣的負面言論，讓大批粉絲憤怒質疑該道歉根本只是畏懼法律制裁的被迫之舉。
針對此事，知名律師河南澤槿律師事務所主任付建作出專業解讀，涉事博主偽造聊天記錄、捏造明星醫美事故的虛假信息，並刻意創建詞條大範圍傳播，主觀惡意明顯，嚴重貶損王鶴棣的公眾形象、降低其社會評價，已構成名譽權侵權與捏造事實誹謗他人。
網路謠言指稱王鶴棣在上海做醫美手術失敗，甚至衍生出栓塞、變黑、陽痿等惡意說法，內容未經證實卻被大量轉傳，嚴重損害其形象。 工作室在微博發出嚴正聲明，表示已完成證據公證取證，並第一時間向公安機關報案，同時強調對造謠與傳謠行為絕不姑息、絕不退讓。 因為道歉信中多次把王鶴棣名字寫錯，還被發現曾私訊詢問是否能把圖片改成假的以逃避追責，加上過去有負面言論紀錄，因此被質疑毫無誠意。
精華 FAQ
網路謠言指稱王鶴棣在上海做醫美手術失敗，甚至衍生出栓塞、變黑、陽痿等惡意說法，內容未經證實卻被大量轉傳，嚴重損害其形象。
工作室在微博發出嚴正聲明，表示已完成證據公證取證，並第一時間向公安機關報案，同時強調對造謠與傳謠行為絕不姑息、絕不退讓。
因為道歉信中多次把王鶴棣名字寫錯，還被發現曾私訊詢問是否能把圖片改成假的以逃避追責，加上過去有負面言論紀錄，因此被質疑毫無誠意。
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