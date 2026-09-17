王鶴棣被傳下體手術失敗、發黑陽痿 造謠博主道歉了

27歲人氣男星王鶴棣近日在網路上被惡意造謠，工作室第一時間向公安機關報案。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 王鶴棣遭網路謠傳陰莖增大手術失敗，工作室已報案取證；造謠博主雖發道歉聲明，卻因錯字、刪文與疑似逃避追責再引眾怒。

27歲人氣男星王鶴棣 近日在網路上被謠傳在上海進行陰莖增大手術失敗，導致栓塞、變黑甚至陽痿，雖然最初的爆料內容完全未點名任何當事人，但隨後娛樂博主「絨耳卷」將此事件移花接木，更創建低俗黑詞條，針對性抹黑王鶴棣；對此謠言，工作室16日在微博 發出嚴正聲明，「針對此次突發造謠侵權行為，我工作室絕不姑息、不予退讓，已於今日完成證據公證取證，並第一時間向公安機關報案」。

綜合媒體報導，16日下午，網上突然爆出一批微信 聊天紀錄，稱某位當紅男明星在上海打玻尿酸出現栓塞事故，大量輿論順勢指向演員王鶴棣。隨後擁有26萬粉絲的娛樂博主 「絨耳卷」創建低俗黑詞條，針對性抹黑王鶴棣，虛假詞條迅速在全網擴散，誤導大量路人網友。

謠言發酵後，王鶴棣工作室火速強硬維權，傍晚帶著北京高碑店派出所定位發文，官宣已完成證據公證取證、正式報警追責，後續又轉發首都網警博文，明確對造謠傳謠行為絕不姑息、絕不妥協。

對此，「絨耳卷」16日下午緊急發道歉聲明，自稱是因為「操作疏忽、對詞條規則不熟悉」，才無心誤建了涉及王鶴棣的負面黑詞條，並強調自己並無抹黑造謠的初衷，願意承擔所有責任。

然而，這篇道歉信不僅沒能平息眾怒，反而引爆更大的爭議，有網友發現，「絨耳卷」在長篇道歉信中竟多次將「王鶴棣」的名字寫錯，連續出現「王賀迪」、「王赫迪」、「王和迪」等多種錯字版本，連藝人名字都寫不對，被批毫無基本尊重與道歉誠意。更離譜的是，發文後不久博主又火速刪文，隨後更被網友起底私訊截圖，顯示其曾私下詢問能否將圖片「改成假的」以逃避法律追責，再加上其帳號過去長期存在針對王鶴棣的負面言論，讓大批粉絲憤怒質疑該道歉根本只是畏懼法律制裁的被迫之舉。

針對此事，知名律師河南澤槿律師事務所主任付建作出專業解讀，涉事博主偽造聊天記錄、捏造明星醫美事故的虛假信息，並刻意創建詞條大範圍傳播，主觀惡意明顯，嚴重貶損王鶴棣的公眾形象、降低其社會評價，已構成名譽權侵權與捏造事實誹謗他人。