我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郵輪優惠季 好市多最低163美元出海 還有獨家福利

12星座沒說出口的擇偶條件 雙子挑外貌社交力、他最怕另一半說謊

中國今年前8月43萬部微短劇 去年整年13倍 AI劇占逾9成

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國全國微短劇用戶已超8億，圖為孫宇晨長文被快速改編成AI短劇上映。(取材自微博...
中國全國微短劇用戶已超8億，圖為孫宇晨長文被快速改編成AI短劇上映。(取材自微博)

中國國新辦17日舉行「開局起步十五五」系列主題新聞發布會。發布會上介紹，今年前8個月，上線微短劇43萬部，是去年全年的13倍，其中AI劇占比超九成。AI技術為微短劇降本增效、創新表達打開空間，也帶來權益保護、內容質量等挑戰。

據環球網報導，國新辦強調，要大力扶持真人劇，而AI劇要守住底線。發布會上介紹，中國全國微短劇用戶已超8億，2025年市場規模突破千億元人民幣。

關於AI劇和真人劇，發布會上介紹，真人劇是精品創作的主力，要大力扶持。深入實施「微短劇精品創作傳播計劃」，指導平台開設「真人劇」專區，拿出真金白銀來扶持，讓好作品有市場、有回報。AI劇發展很快、佔比很高，堅持鼓勵創新與守住底線並重，要求AI劇打上內容標註，推動平台嚴守肖像、聲音授權底線，全流程把關。

發布會上強調，歸根結底，AI是工具，人是創作的主體。AI劇發展越快，越要把好內容關。今年以來，堅持問題導向，把有害低俗、兒童不良、盜版侵權的內容作為治理重點，全網下架違規微短劇6.8萬部。把好內容關，平台負有主體責任，要持續壓緊壓實，著力淨化行業生態。

另據鈦媒體，AI短劇正以爆炸性速度改寫內容產業，爆款首日熱度破億已成常態，出海市場更憑3000元人民幣（成本）換50萬美元的傳說迅速擴張。業界門檻雖在迅速抬升，但機會仍大於挑戰。

報導稱，3人核心團隊，10萬註冊資金，手搓半年，連出12季，保守估計利潤600萬人民幣，樂觀2000萬；AI短劇「萬妖圖錄傳」的「爽文人生」，就如同其所在的行業一樣越衝越猛。  

年初，紅果App才設立AI劇獨立入口，如今熱播榜前99名裡，AI短劇已獨占77席，必看榜、熱搜榜、收藏榜也統統被「血洗」，真人劇被「按在地上摩擦」。

精華 FAQ

  • 今年前8月中國上線微短劇達43萬部，規模約為去年全年的13倍，顯示短劇市場在AI技術帶動下快速爆發，產量成長非常驚人。

  • 官方公布AI劇占比已超過9成，認為AI有助於降本增效與創新表達，但也帶來權益保護和內容品質挑戰，因此主張鼓勵創新與守住底線並重。

  • 官方明確要大力扶持真人劇，透過專區與資金支持精品創作；同時要求AI劇標註內容、嚴守肖像與聲音授權底線，並由平台全流程把關違規內容。

上一則

中國亞運選手困名古屋機場 餓了5小時 「比賽事還難」

延伸閱讀

中國AI短劇快速擴張 業者：人才難找 年薪近15萬美元

中國AI短劇快速擴張 業者：人才難找 年薪近15萬美元
單人搓出播放破億 「非妖哉」美學 打破AI「低成本快餐」印象

單人搓出播放破億 「非妖哉」美學 打破AI「低成本快餐」印象
中國安部長示警AI六大威脅 強調「堅持黨的全面領導」

中國安部長示警AI六大威脅 強調「堅持黨的全面領導」
AI衝擊短劇 中資攝影棚未開先收

AI衝擊短劇 中資攝影棚未開先收

熱門新聞

全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，美國霸權已進入不可逆的衰竭周期，愈來愈沒有能力阻撓中國統一台灣。（取材自中評社）

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

2026-09-13 02:31
中國企業回款難問題持續，規模以上工業企業應收帳款截至7月底達人民幣28.88兆元，平均回收期71.9天，小微企業資金周轉壓力也隨之升高。(新華社)

中國企業回款難加劇 應收帳逾4.3兆美元 官方出手

2026-09-13 11:12

超人氣

更多 >
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次
好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範

好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範
因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳

因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳
愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女

愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女