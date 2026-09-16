「老爺子脾氣好」 河南女撮合媽媽嫁公公 網：消滅婆媳矛盾
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親媽搖身一變成婆婆，河南周口陳女士與丈夫結婚後，考量雙親各自單身逾20年，主動撮合離異的母親與喪偶的公公組建新家庭，兩位老人於2021年正式登記結婚，共同生活近五年。母女倆嫁給了父子倆，公公笑稱這是「親上加親」。特殊的婚姻關係在網路引發熱議，有網友表示這樣的組合徹底消滅婆媳矛盾。
河南廣播電視台「小莉幫忙」報導，陳女士的母親在女兒1歲多時離異，公公則在丈夫5個月大時因原配意外去世而未再婚。陳女士婚後發現公公人品與脾氣俱佳，遂與丈夫商量撮合兩位老者。
陳女士的母親智女士（化名）坦言，起初兩人因擔心外界閒話而拒絕，但在兒女反覆勸說與幾次接觸後，馬先生（陳女士的公公）與鄭女士相處融洽，最終決定登記結婚。陳女士表示，親媽變成婆婆後讓她感到相當幸福，家中也再無婆媳矛盾。
對於「親家變夫妻」的法律爭議，依「中華人民共和國民法典」第1048條規定，僅禁止直系血親或三代以內旁系血親結婚。陳女士的母親與公公屬於因兒女婚姻產生的姻親關係，並無血緣關係，只要雙方單身自願且無重婚情形，婚姻即合法有效。
訊息曝光後網友反應兩極，有人笑稱「養老省事了」、「沒有婆媳矛盾」、「只要兩位老人幸福，形式並不重要」，亦有網友認為「倫理上有點繞」「以後孩子稱呼太複雜」。
陳女士婚後發現母親與公公都單身多年，且公公人品、脾氣都很好，便與丈夫商量撮合兩位老人。雙方接觸後相處融洽，最後決定登記結婚。 依民法典第1048條，禁止的是直系血親或三代以內旁系血親結婚。母親與公公屬因子女婚姻形成的姻親，並無血緣關係，只要單身自願且無重婚，就屬合法有效。 網友反應兩極，有人認為這樣能消滅婆媳矛盾、讓養老更省事，也有人覺得倫理關係太繞、孩子稱呼會很複雜。不過也有人表示只要兩位老人幸福，形式並不重要。
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陳女士婚後發現母親與公公都單身多年，且公公人品、脾氣都很好，便與丈夫商量撮合兩位老人。雙方接觸後相處融洽，最後決定登記結婚。
依民法典第1048條，禁止的是直系血親或三代以內旁系血親結婚。母親與公公屬因子女婚姻形成的姻親，並無血緣關係，只要單身自願且無重婚，就屬合法有效。
網友反應兩極，有人認為這樣能消滅婆媳矛盾、讓養老更省事，也有人覺得倫理關係太繞、孩子稱呼會很複雜。不過也有人表示只要兩位老人幸福，形式並不重要。
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