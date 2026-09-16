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教師節扎心場面… 學生自製貼鑽畫送老師 被發現扔垃圾桶

中國新聞組／北京16日電
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裝修師傅整理教室廢棄雜物垃圾的時候，意外發現學生送的教師節禮物。 （視頻截圖）
裝修師傅整理教室廢棄雜物垃圾的時候，意外發現學生送的教師節禮物。 （視頻截圖）

裝修師傅在清理教室廢棄雜物時，在垃圾桶發現學生耗費一周課餘時間製作的毛線編織花束與鑽石畫的教師節禮物，相關短視頻瘋傳，引發廣泛關注。

據世界圈報導，不少家長感嘆寒心，認為孩子費盡心力打造的心意落得如此下場；亦有部分家長直言，孩子自製禮物的結局，大多就是垃圾桶，與其耗費精力做手工，不如送點實在物品。

被扔在垃圾桶上的禮物。 （視頻截圖）
被扔在垃圾桶上的禮物。 （視頻截圖）

部分網友則拋出現實考量，表示教師年年迎接新學生，若每一份手作全部留存，即使住房面積再大，也沒有足夠地方擺放。更有網友曬出自己曾經編織的圍巾與小玩偶，表示得到的不是認可或讚許，而是旁人建議把作品留給自家親人就好。

據報導，教育界人士指出，絕大多數教師皆會妥善收納學生手作，不應以少數個別案例否定全體教師。過度以功利思維衡量情感，恐導致學生形成唯有金錢才能換取好感的認知，教育的核心應為師生間的真心互動。

該事件最需警惕的是對孩子造成的傷害。當孩子滿懷熱忱交出手作，卻被告知心意不值一提，經歷多次打擊後，恐慢慢形成固有認知，認為自身的真情毫無用處，只有花錢購置的東西才能換取他人好感。往後表達謝意時，第一念頭將不是付出真心，而是琢磨需花費多少金錢，導致感念他人的童心被世俗功利消耗。

教師節真正寶貴的從不是禮品本身。一句發自內心的節日祝福、一張認真塗畫的卡片或一段吐露心聲的話語，這些無需花費錢財的表達裝滿了孩子質樸的謝意。教師真正期盼收到的並非價格高昂的物件，而是被學生記掛的暖意。教育本身是真心換真心的雙向互動，願每一份出自孩子雙手的饋贈，都可以被溫柔善待。同時也向世上所有的老師說一聲：「老師，教師節快樂，您辛苦了。」

精華 FAQ

  • 裝修師傅在清理教室廢棄雜物時，於垃圾桶中發現學生耗費1周課餘時間製作的毛線編織花束與鑽石畫，相關短視頻隨後迅速傳開。

  • 部分家長認為孩子的心意被丟棄太寒心，也有人覺得手作禮物多半終究進垃圾桶；但另一些網友則認為教師面對眾多學生，難以全部保存。

  • 教育界人士認為多數教師會妥善收納學生手作，不應以個案否定整體；同時提醒若過度功利看待情感，可能讓孩子誤以為只有花錢才能換取好感。

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