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雷軍來「踢館」？ 現身宇樹腳踹機器人 網笑：不講武德

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雷軍來「踢館」？ 現身宇樹腳踹機器人 網笑：不講武德

中國新聞組／北京16日電
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雷軍到訪杭州宇樹科技，一腳踹向宇樹機器人，引發外界想像。(取材自紅星新聞)
雷軍到訪杭州宇樹科技，一腳踹向宇樹機器人，引發外界想像。(取材自紅星新聞)

小米集團創始人雷軍14日到訪杭州宇樹科技，在創始人王興興陪同下觀看人形機器人表演，雷軍更現場踹機器人「過招」，而宇樹機器人受衝擊之後仍穩穩站著。當天現場還有機器人主動向小米展車揮手打招呼，雷軍則贈送一整車的小米汽車合金車模作為伴手禮，隨後他並轉往嗶哩嗶哩上海總部與董事長陳睿會面。

綜合媒體報導，雷軍此行背後折射出與宇樹科技深厚的投資淵源。雷軍名下的順為資本早在2021年7月即獨家投資宇樹科技A輪，並於B+輪繼續領投。宇樹科技已於8月19日登陸科創板，開盤大漲629.44%報1100元/股，總市值達4449億元（人民幣，下同）。順為資本關聯方Astrend IV持有1610.6萬股為第五大股東，帳面一度浮盈超過152億元，雷軍也曾公開感謝王興興在五年前給予投資機會。

除了早期布局宇樹外，小米本身也在機器人賽道持續推進。在8月舉辦的2026世界機器人大會上，小米新一代人形機器人「鐵大」正式亮相。該機器人身高1.70米、體重66公斤，全身配備66個關節，近半數自由度集中在手部，體態參照工廠一線工人優化設計。

據悉，小米這款人形機器人在今年3月就進入小米汽車產線展開 「實習」，其自攻螺母上件工站雙側作業成功率已提升至98%。

雷軍曾在新一代SU7車型首交儀式直播中表示，小米在六年前就開始做機器人了，「可能我們講得少，大家覺得小米老趕潮流，其實我們是最早一批做機器人、做四足機器狗、做人形機器人的公司。」

報導指出，雷軍參訪宇樹科技時，與人形機器人進行了互動。他用腳猛踹機器人，機器人後退了幾步後穩穩站住，展現優異抗干擾能力。

不少網友看到雷軍踹機器人的畫面紛紛大呼「雷總踢館」，稱「這一腳，不講武德啊」、「竟然攻擊下體」；也有網友笑說「按照雷老闆的做派，他回去立刻著手搞機器人工廠」。不過有網友觀察到雷軍、王興興關係親近，「資本早鋪路了」，也有人猜是宇樹股價跌太狠，「雷子身為大股東急了」。

雷軍到訪宇樹科技。(視頻截圖)
雷軍到訪宇樹科技。(視頻截圖)

雷軍到訪宇樹科技。(取材自大風新聞)
雷軍到訪宇樹科技。(取材自大風新聞)

精華 FAQ

  • 雷軍在王興興陪同下參觀人形機器人表演，並當場以腳踹機器人測試反應，機器人受衝擊後仍能穩穩站住，現場互動成為焦點。

  • 雷軍名下順為資本早在2021年7月就獨家投資宇樹科技A輪，之後在B+輪續領投；順為關聯方也持有大量股份，顯示雙方合作淵源深厚。

  • 小米不只早早投入機器人研發，近期也在世界機器人大會亮相人形機器人「鐵大」，並已進入汽車產線實習，自攻螺母上件工站成功率提升至98%。

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