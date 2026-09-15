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中國人口連4年負增長 廣州多校教師遭提前解約

記者林宸誼／即時報導
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中國出生人口銳減，新學期開始，廣州多個區傳出眾多合約制教師遭解聘。(本報資料照片...
中國出生人口銳減，新學期開始，廣州多個區傳出眾多合約制教師遭解聘。(本報資料照片)

中國出生人口銳減，多地教師招聘計劃近年收縮，廣東省廣州市的黃埔、海珠、番禺、花都等區的多位合約制教師，近期在社交媒體抱怨被學校解聘，有校方直言因「生源減少」，引發關注。

中國國家衛生健康委主任雷海潮14日表示，將進一步營造生育友好環境，強調中國未來仍然有比較充裕的勞動力資源。

財新網報導，出生人口銳減對教育系統及教師職位的衝擊，正從中小城市向一線城市蔓延。9月開學季，供職於廣州黃埔區一間小學的編外合約制教師張躍，沒有等來開學通知。合約尚未到期的他被校方解聘，理由是「學校生源減少」。隨着出生人口減少，廣州小學新生入學人數已於2023年達到高峰後逐年下降。

全中國多地教師招聘計劃近年紛紛收縮，以湖北省為例，今年該省公開招聘中小學教師2,740名，相較2025年的5,799名減少約52.8%。江西省中小學教師2026年公開招聘1,190名，這個數字在2023年是7,821名。

雷海潮在國新辦「開局起步『十五五』」系列記者會上表示，中國人口總量14.05億，雖然近似年人口出現負增長，但人口大國基本面沒有改變。新出生人口近年有所下降，但維持800萬左右數量級，未來仍然有比較充裕的勞動力資源。

他說，要進一步營造生育支持的友好環境，降低家庭生育養育教育成本。要積極宣傳婚育觀，抵制消極婚育觀。

2017年，「二孩」政策落地一年後，廣州當年戶籍出生人口達20.10萬人，創歷史新高。為因應即將到來的小學學齡人口入學高峰，自2021年起，廣州多區教育局開啟大規模教師招聘、爭搶優質師資。

根據羊城晚報當時報導，2021年暑假，業界估算廣州中小學集中招聘的非編教師規模超過2,000人。這一趨勢持續至2023年。以黃埔區為例，2021至2023年，該區累計招錄2,482名員工制編外教師（不含各校單獨招聘的臨聘教師）。

精華 FAQ

  • 報導指出，廣州黃埔、海珠、番禺、花都等區多位合約制教師被解聘，校方主要理由是「生源減少」。隨着出生人口下降，小學新生入學人數已在2023年後逐年回落。

  • 多地教師招聘計劃明顯收縮，例如湖北2026年公開招聘中小學教師2,740名，較2025年5,799名減少約52.8%；江西2026年僅招1,190名，遠低於2023年的7,821名。

  • 雷海潮表示，中國總人口仍有14.05億，雖然近年出現負增長，但人口大國基本面未變，勞動力資源仍充裕；同時要降低生育、養育與教育成本，營造生育友好環境。

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