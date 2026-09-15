浙大教授「飄逸瀏海」出圈 網調侃：神似陶喆、毛阿敏

浙大韓高榮教授講課畫面。（取材自都市快報）

浙江大學日前舉行開學典禮，其中一名教授上台致詞時，因不斷甩動他飄逸的長瀏海，引發全場師生大笑，相關影片也在網路上竄紅，讓這名教授意外出圈。許多網民覺得該教授看起來活潑又可愛，也有在學生留言證實，教授是很有趣的老師。

都市快報報導，浙江大學日前舉辦2026級新生開學典禮，浙江大學紫金港校區有萬名學生傳遞校旗，相關畫面受到網友關注。典禮上，韓高榮教授代表教師發言，卻意外因為一頭飄逸長髮成為網路焦點。

韓高榮致詞時祝願新生在浙江大學「快樂每一天，進步每一天，收獲每一天」，說話期間，他的長瀏海隨著動作不斷甩動，加上帶有浙江口音的普通話，讓現場師生忍不住笑了起來。致詞結束後，現場也響起熱烈掌聲。

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有學生將韓高榮致詞影片上傳網路後，網友迅速注意到他的髮型，甚至以「浙大陶喆」形容他，認為他的造型與歌手陶喆及藝人毛阿敏的髮型有幾分相似。相關影片在社群平台流傳後，韓高榮也因此意外走紅。

浙大韓高榮教授的髮型被指與歌手毛阿敏（上圖）和陶喆（下圖）相似。（取材自都市快報）

不少網友留言詢問「這是誰」，很快有浙江大學學生認出並介紹，韓高榮是校內老師，也是工學相關負責人，「很有趣的老師」。有人稱他「很可愛、很好笑」，也有人認為他的造型「很時尚」，還有學生表示，韓老師確實是一名很有趣的人。

浙大韓高榮教授因飄逸的劉海意外出圈，網友發帖截圖。（取材自都市快報）

據浙江大學官網資料，韓高榮是浙江余姚人，本科、碩士及博士均在浙江大學材料系完成學業，1979年至1983年就讀材料系本科，1983年至1986年攻讀碩士，1986年至1989年完成博士學業。

除了在開學典禮上受到關注，韓高榮也是材料領域教授。2021年國家科學技術獎勵大會上，由他領銜的浙江大學與中國玻璃控股公司合作項目「浮法在線氧化物系列功能薄膜高效制備成套技術及應用」獲國家技術發明獎二等獎。

相關資料顯示，韓高榮研究成果已在國際重要SCI期刊發表論文400餘篇，取得中國發明專利100餘項，主持863計畫、國家科技支撐計畫、國家自然科學重點基金及國家科技重點研發計畫等科研項目30餘項。他主要為本科生講授材料工藝學、工程材料等課程。

有老師表示，韓高榮經常利用不同場合與新生交流，介紹材料專業，在學生間頗受歡迎。

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