我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官方反內捲 點名美團、抖音、京東、攜程

黑人陳建州驚傳心肌梗塞 台大醫院緊急動刀

浙大教授「飄逸瀏海」出圈 網調侃：神似陶喆、毛阿敏

中國新聞組／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
浙大韓高榮教授講課畫面。（取材自都市快報）
浙大韓高榮教授講課畫面。（取材自都市快報）

浙江大學日前舉行開學典禮，其中一名教授上台致詞時，因不斷甩動他飄逸的長瀏海，引發全場師生大笑，相關影片也在網路上竄紅，讓這名教授意外出圈。許多網民覺得該教授看起來活潑又可愛，也有在學生留言證實，教授是很有趣的老師。

都市快報報導，浙江大學日前舉辦2026級新生開學典禮，浙江大學紫金港校區有萬名學生傳遞校旗，相關畫面受到網友關注。典禮上，韓高榮教授代表教師發言，卻意外因為一頭飄逸長髮成為網路焦點。

韓高榮致詞時祝願新生在浙江大學「快樂每一天，進步每一天，收獲每一天」，說話期間，他的長瀏海隨著動作不斷甩動，加上帶有浙江口音的普通話，讓現場師生忍不住笑了起來。致詞結束後，現場也響起熱烈掌聲。

▲ 影片來源：YouTube@tekong-film（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

有學生將韓高榮致詞影片上傳網路後，網友迅速注意到他的髮型，甚至以「浙大陶喆」形容他，認為他的造型與歌手陶喆及藝人毛阿敏的髮型有幾分相似。相關影片在社群平台流傳後，韓高榮也因此意外走紅。

浙大韓高榮教授的髮型被指與歌手毛阿敏（上圖）和陶喆（下圖）相似。（取材自都市快報...
浙大韓高榮教授的髮型被指與歌手毛阿敏（上圖）和陶喆（下圖）相似。（取材自都市快報）

不少網友留言詢問「這是誰」，很快有浙江大學學生認出並介紹，韓高榮是校內老師，也是工學相關負責人，「很有趣的老師」。有人稱他「很可愛、很好笑」，也有人認為他的造型「很時尚」，還有學生表示，韓老師確實是一名很有趣的人。

浙大韓高榮教授因飄逸的劉海意外出圈，網友發帖截圖。（取材自都市快報）
浙大韓高榮教授因飄逸的劉海意外出圈，網友發帖截圖。（取材自都市快報）

據浙江大學官網資料，韓高榮是浙江余姚人，本科、碩士及博士均在浙江大學材料系完成學業，1979年至1983年就讀材料系本科，1983年至1986年攻讀碩士，1986年至1989年完成博士學業。

除了在開學典禮上受到關注，韓高榮也是材料領域教授。2021年國家科學技術獎勵大會上，由他領銜的浙江大學與中國玻璃控股公司合作項目「浮法在線氧化物系列功能薄膜高效制備成套技術及應用」獲國家技術發明獎二等獎。

相關資料顯示，韓高榮研究成果已在國際重要SCI期刊發表論文400餘篇，取得中國發明專利100餘項，主持863計畫、國家科技支撐計畫、國家自然科學重點基金及國家科技重點研發計畫等科研項目30餘項。他主要為本科生講授材料工藝學、工程材料等課程。

有老師表示，韓高榮經常利用不同場合與新生交流，介紹材料專業，在學生間頗受歡迎。

>

精華 FAQ

  • 他在代表教師致詞時，因一頭飄逸長瀏海隨動作不停甩動，加上講話帶有浙江口音，讓現場師生忍不住發笑，影片上網後迅速引發關注。

  • 許多網友認為他看起來活潑又可愛，還以「浙大陶喆」稱呼他，覺得髮型與陶喆、毛阿敏有幾分相似，也有人認為他的造型很時尚。

  • 他是浙江大學材料領域教授，曾在浙大完成本科、碩士與博士學業，並發表400餘篇SCI論文、擁有100餘項發明專利，還主講材料工藝學等課程。

上一則

專往眼睛刺…廣州大學城商場傳隨機傷人 多人受傷

下一則

中國官方反內捲 點名美團、抖音、京東、攜程

延伸閱讀

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

懶人包／武大女教授靠談戀愛火箭式升遷？那些「學術妲己」們是誰

懶人包／武大女教授靠談戀愛火箭式升遷？那些「學術妲己」們是誰
舉報學術不端暴紅 中國科普博主「耿同學」在杭州獲聘講師

舉報學術不端暴紅 中國科普博主「耿同學」在杭州獲聘講師
武漢大學年輕教授遭舉報：靠權色交易上位 校方啟動調查

武漢大學年輕教授遭舉報：靠權色交易上位 校方啟動調查

熱門新聞

一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30

超人氣

更多 >
哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了
橄欖油瓶身寫「light」不是指熱量較低 專家解釋真正意思

橄欖油瓶身寫「light」不是指熱量較低 專家解釋真正意思
81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過
好市多哪一款咖啡最值得買？網友熱烈討論 科克蘭3款上榜

好市多哪一款咖啡最值得買？網友熱烈討論 科克蘭3款上榜
加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見

加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見