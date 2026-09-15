我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比爾蓋茲：AI就業衝擊 全球恐經歷20年動盪轉型

中國出入境新規上路 外媒指2產業人才被鎖定

中國失業率升至5.3% 創5個月新高 官方稱季節性上升

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國家統計局15日公布，8月全國城鎮調查失業率為5.3%，較7月上升0.1個百...
中國國家統計局15日公布，8月全國城鎮調查失業率為5.3%，較7月上升0.1個百分點，創五個月新高。(新華社)

中國國家統計局15日公布，8月全國城鎮調查失業率為5.3%，較7月上升0.1個百分點，創五個月新高；前八個月平均失業率為5.2%，與上年同期持平。

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，8月失業率上升主要原因是新畢業學生集中進入勞動力市場帶來的季節性影響。從就業主體人群，即30至59歲這部分勞動力主體人群的城鎮調查失業率為3.9%，和上月和上年同期都是持平的，保持總體穩定。

從行業來看，儘管受到結構調整因素影響，部分行業就業與上年相比有所減少，但製造業就業人數總體穩定，信息傳輸軟件和信息技術服務業就業人數明顯增加。住宿和餐飲業在文旅休閒發展的帶動下就業持續擴大，對就業穩定發揮重要作用。

中國國家統計局表示，企業就業人員每周平均工作時間為48.2小時。按戶籍劃分，8月本地戶籍勞動力調查失業率為5.3%，外來戶籍勞動力失業率為5.2%，其中外來農業戶籍勞動力失業率為5.0%。31個大城市城鎮調查失業率為5.3%，同樣較7月上升0.1個百分點。

8月分年齡組失業率尚未同步發布。最新數據顯示，7月中國全國城鎮16至24歲、且不包含在校生的勞動力失業率為17.9%，較6月的14.9%急升3個百分點；25至29歲失業率為7.2%，較前一個月上升0.1個百分點。

中國2026年大學畢業生人數達1,270萬人，創歷史新高，畢業季新增求職人口使青年就業壓力受到關注。

人社部7月曾印發「人力資源和社會保障事業發展『十五五』規劃」（簡稱「規劃」），提出城鎮調查失業率控制在5.5%以內。

就業方面，規劃提出，「十五五」時期，城鎮失業人員再就業人數2,500萬人，就業困難人員就業人數650萬人，城鎮調查失業率控制在5.5%以內。開展補貼性職業技能培訓超過5,000萬人次，其中農民工參加培訓1,750萬人次。

社保方面，規劃提出，「十五五」時期，基本養老保險參保率保持在95%以上，失業保險、工傷保險（含職業傷害保障）參保人數分別達到2.55億人、3.45億人，企業（職業）年金基金規模超人民幣9兆元。

精華 FAQ

  • 中國國家統計局公布，8月全國城鎮調查失業率為5.3%，較7月上升0.1個百分點，並創下5個月新高；前8個月平均失業率則為5.2%，與上年同期持平。

  • 國家統計局表示，8月失業率上升主要是新畢業學生集中進入勞動力市場所帶來的季節性影響；30至59歲核心勞動力失業率維持3.9%，整體仍算穩定。

  • 製造業就業總體穩定，資訊傳輸軟件和資訊技術服務業就業增加，住宿餐飲業也持續擴大；同時，人社部規劃提出城鎮調查失業率要控制在5.5%以內。

失業率 勞動力

上一則

中國出入境新規上路 外媒指2產業人才被鎖定 恐退回毛澤東時代

下一則

中國人口連4年負增長 廣州多校教師遭提前解約

延伸閱讀

中國靈活就業人口達3億 學者：失業率看不出真正問題

中國靈活就業人口達3億 學者：失業率看不出真正問題
8月就業暴增16.2萬人 升息機率增 川普促華許降息愛國

8月就業暴增16.2萬人 升息機率增 川普促華許降息愛國
維州阿靈頓郡、華府 並列全美就業最大跌幅

維州阿靈頓郡、華府 並列全美就業最大跌幅
中國製造業PMI升至49.8 連二月萎縮 仍低於50榮枯線

中國製造業PMI升至49.8 連二月萎縮 仍低於50榮枯線

熱門新聞

一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30

超人氣

更多 >
哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了
全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢
81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過
任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚
加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見

加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見