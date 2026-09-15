中國失業率升至5.3% 創5個月新高 官方稱季節性上升

中國國家統計局15日公布，8月全國城鎮調查失業率為5.3%，較7月上升0.1個百分點，創五個月新高。(新華社)

中國國家統計局15日公布，8月全國城鎮調查失業率 為5.3%，較7月上升0.1個百分點，創五個月新高；前八個月平均失業率為5.2%，與上年同期持平。

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，8月失業率上升主要原因是新畢業學生集中進入勞動力 市場帶來的季節性影響。從就業主體人群，即30至59歲這部分勞動力主體人群的城鎮調查失業率為3.9%，和上月和上年同期都是持平的，保持總體穩定。

從行業來看，儘管受到結構調整因素影響，部分行業就業與上年相比有所減少，但製造業就業人數總體穩定，信息傳輸軟件和信息技術服務業就業人數明顯增加。住宿和餐飲業在文旅休閒發展的帶動下就業持續擴大，對就業穩定發揮重要作用。

中國國家統計局表示，企業就業人員每周平均工作時間為48.2小時。按戶籍劃分，8月本地戶籍勞動力調查失業率為5.3%，外來戶籍勞動力失業率為5.2%，其中外來農業戶籍勞動力失業率為5.0%。31個大城市城鎮調查失業率為5.3%，同樣較7月上升0.1個百分點。

8月分年齡組失業率尚未同步發布。最新數據顯示，7月中國全國城鎮16至24歲、且不包含在校生的勞動力失業率為17.9%，較6月的14.9%急升3個百分點；25至29歲失業率為7.2%，較前一個月上升0.1個百分點。

中國2026年大學畢業生人數達1,270萬人，創歷史新高，畢業季新增求職人口使青年就業壓力受到關注。

人社部7月曾印發「人力資源和社會保障事業發展『十五五』規劃」（簡稱「規劃」），提出城鎮調查失業率控制在5.5%以內。

就業方面，規劃提出，「十五五」時期，城鎮失業人員再就業人數2,500萬人，就業困難人員就業人數650萬人，城鎮調查失業率控制在5.5%以內。開展補貼性職業技能培訓超過5,000萬人次，其中農民工參加培訓1,750萬人次。

社保方面，規劃提出，「十五五」時期，基本養老保險參保率保持在95%以上，失業保險、工傷保險（含職業傷害保障）參保人數分別達到2.55億人、3.45億人，企業（職業）年金基金規模超人民幣9兆元。