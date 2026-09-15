一整車乘客都買錯票 中國2高鐵站名挨批「易混淆」該改

瀘州東站位於瀘縣雲錦鎮，距離瀘州城區約30公里，是渝昆高鐵川渝段新建車站。（取材自微信公眾號瀘州融媒）

中國高鐵 「渝昆高鐵渝宜段」開通兩年來，不時發生有乘客車票「買錯站」的情況。近日一名消費者就投訴稱，他要去「瀘州市」，但高鐵站有「瀘州站」、「瀘州東站」兩站，他誤以為瀘州東站也在市區就買票，結果到站才知道瀘州東站離市區有將近30公里，害他還要多一趟車程才能抵達市區，而且「一車人基本都是同樣情況」。

澎湃新聞報導，一名自稱前往瀘州的旅客4日在瀘州市網絡問政平台留言表示，當天從外地搭乘高鐵前往瀘州，在12306搜尋「瀘州」時看到「瀘州東」，以為就是市區車站，抵達後才發現車站位於瀘縣雲錦鎮，距離市區30多公里。旅客稱，同行乘客也有不少人遇到相同情況，有人趕著回家，也有人要出差辦事，都因此受到影響。

該旅客建議將瀘州東站更名為「瀘縣-雲錦站」或「瀘縣東站」，或至少在12306站名旁標注實際所在地，例如「瀘縣雲錦鎮」，讓外地旅客購票時能清楚區分。

六天後，瀘州市交通運輸局回覆表示，鐵路車站更名須由中國國家鐵路集團有限公司審批，未經批准，任何單位和個人不得擅自決定對營業中的鐵路車站更名。交通運輸局已將相關建議反映給鐵路部門，後續將持續跟進。

目前瀘州市境內共有三座高鐵站，分別為位於城區的瀘州站、位於瀘縣福集鎮的瀘縣站，以及位於瀘縣雲錦鎮的瀘州東站。交通運輸局提醒旅客購票時務必注意上下車站點，並表示將會同鐵路部門加強宣傳及提示，避免旅客買錯車站、耽誤行程。

事實上，瀘州東站名稱引發混淆並非首次。2024年11月，就有網友指出瀘州東站容易讓旅客誤以為是瀘州市區車站，建議更名為「瀘縣東站」。今年4月，交通運輸局回覆另一則相關建議時也表示，車站命名及更名由鐵路部門負責，目前瀘州東站暫無更名計畫。

根據當地媒體2025年報導，自2021年綿瀘高鐵內自瀘段、2024年渝昆高鐵川渝段陸續通車後，瀘州境內形成3座高鐵站。車站工作人員表示，平時就有不少旅客混淆瀘州站與瀘州東站，部分外地旅客以為兩站只是位於城市不同方向，相距不會太遠。

實際上，瀘州站位於城北九獅路，距離瀘州中心城區約5公里；瀘州東站則位於瀘縣雲錦鎮，距離瀘州站約29公里，距市區約30公里，自駕約35分鐘，搭乘班線車約1小時。瀘縣站則距瀘縣城區約2.6公里，距瀘州城區約35公里。