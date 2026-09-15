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「第一學歷」歧視？湖南碩士5輪面試過關 辭掉舊職慘了

中國新聞組／北京15日電
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小繆向記者展示他的研究生畢業證書和碩士學位證書。（取材自海報新聞）
小繆向記者展示他的研究生畢業證書和碩士學位證書。（取材自海報新聞）

湖南一名擁有碩士學歷的青年，應徵一家互聯網大廠的職缺，他一路通過五輪面試，到了入職資料審核環節，以為工作已篤定，辭掉了原有的工作，也開始準備找新租屋，卻被該公司人資告知「因為第一學歷是專科」而沒有通過審核。青年在網路上分享自己的遭遇，引起許多中國網民反思這種對「第一學歷」的迷思與歧視。

大風新聞報導，這名「00後」青年小繆來自湖南懷化，2018年考入湖南環境生物職業技術學院，之後透過統招專升本取得本科學歷，2023年再考取東北農業大學農藝與種業專業碩士。從專科、本科到碩士，他花了8年完成學業，取得「雙一流」高校碩士學位。

2026年春招期間，小繆曾取得10家公司錄用通知，最終選擇良品鋪子採購崗位。7月1日入職後，他看到一家頭部互聯網大廠招聘招商採購職缺，條件為「本科及以上學歷，能力優秀者可適當放寬」，於是投遞履歷。

小繆通過履歷篩選後，先後接受電話溝通及五輪線上面試，均順利通過。7月26日進入入職審批階段後，他認為錄取已大致確定，便向原公司提出離職，也開始尋找新住處，並規畫未來五年的職涯。

然而三天後，他接到人資通知，稱公司總部規定，該採購招商崗位必須具備「統招全日制四年制本科」學歷，因此無法辦理入職。

小繆表示，面試過程中沒有人提及「第一學歷」限制。他依要求填寫從高中至今的完整學習經歷後，才得知自己因最初的專科學歷遭拒。他曾向人資表示可以降低薪資，甚至願意先接受試用，但仍未能改變結果。

之後，小繆又應徵該公司其他地區的相同職缺，並事先向人資說明專升本經歷，得到的回覆仍是無法符合「統招四年制本科」條件。

小繆認為，自己已取得全日制碩士學位，也通過五輪面試，企業卻在最後資料審核階段，以早期學歷否決資格，讓他難以接受。他說：「我只是『第一學歷』不好，並不是有『案底』。」

報導指出，「第一學歷」門檻並非個案。此前也曾有北京大學碩士求職者，在收到企業錄用意向後，因第一學歷並非北大，被要求重新面試，年薪也被下調5萬元人民幣（約7432美元）。另據一家人力資源機構對1300名碩士以上求職者的調查，約7成受訪者曾遇到企業對「第一學歷」的限制性要求；本科畢業於「985、211」高校者的錄用成功率，為「雙非」院校畢業者的1.8倍。

精華 FAQ

  • 公司人資最後告知，該採購招商職缺總部規定必須是「統招全日制4年制本科」，而小繆的第一學歷是專科，雖有本科與碩士學歷，仍未通過審核。

  • 他2018年先讀專科，後專升本取得本科，2023年再考上東北農業大學碩士，前後花8年完成學業。求職時曾獲10家公司錄用通知，最後才發生這次爭議。

  • 報導指出，「第一學歷」門檻並非個案，不少碩士求職者都曾遇到類似限制。調查顯示，約7成受訪者碰過相關要求，顯示學歷歧視在職場仍相當普遍。

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