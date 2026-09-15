「牛來」票房衝上6千萬人民幣 導演宣布2027年推出續集

「牛來2：起航」海報。(取材自豆瓣)

因製作粗糙反而爆紅的中國動畫片「牛來」，截至昨晚票房累計已衝上6305萬元（人民幣，下同，約940萬美元）的紀錄。該片導演信雨萌近日宣布將推出續集「牛來2：起航」，並公布精緻度大幅提高的海報，引起中國民眾熱議。

綜合中國媒體報導，信雨萌13日晚間透過新浪微博 「感恩的牛來」帳號，以「牛來2：起航─新的旅程，正式啟航！」為題表示，「曾經，我們為了一個夢想出發。如今，站在新的起點，我們再次揚帆。風浪會比想像中更大，前方的世界也會更加遼闊。但無論走得多遠，牛來始終不會忘記最初出發的方向」。

信雨萌說，「從熟悉的土地，到未知的遠方；從一個故事，到一段全新的冒險。這一次，不只是再見，更是再出發」；「新的故事，即將開啟。新的冒險，等待我們一起見證。向著更遠的海域，起航！」。

為中國電影市場帶來驚奇的「牛來」，創作者只有家住遼寧大連、且非動畫專業的孫麗芳和信雨萌母子二人，耗時5年完成。其中，擔任編劇及導演的信雨萌專長是景觀設計，二人不但獨力完成配音，孫麗芳更親自演唱主題曲，全片被形容如同家庭手工的產品。

「牛來」8月5日在中國上映，首日票房僅342元，頭10天票房也僅7711元。因製作粗糙被網友批評後，意外引發中國民眾獵奇圍觀，反而成為話題而快速聚集人氣，票房快速衝高。截至9月14日晚間，累積票房已達到6305.1萬元。

報導指出，由於熱潮持續，牛來的上映檔期將延至10月4日止。

中國網友得知「牛來」將推出續集後，反應頗為分歧。許多人見到「牛來2」海報採用電腦繪製的製作精緻度大幅提高，普遍認為「票房賺那麼多」，續集應該不會像第1集那麼粗糙。

但不少人認為，如果用電腦繪圖，「牛來2」就和一般動畫片沒有兩樣，除非劇情吸引人，否則很難再創佳績；也有人建議，信雨萌應該擴充製作團隊，讓續集擺脫「家庭手工」的標籤。