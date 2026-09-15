凹凸有致、輕輕搖擺…廣州Tina賣發動機 讓外國人瘋狂

賣發動機的Tina。(視頻截圖)

身著印花旗袍、在堆滿發動機的廣州倉庫裡輕輕搖擺，中國外貿銷售員Tina憑藉帶著濃重口音的中式英語與《甜蜜蜜》歌曲改編，在海外短影音平台TikTok上意外爆紅。她以一句「My name is Tina, I have many many engine」及撫摸發動機的標誌性動作造就萬能梗，不僅被海外網友與車迷加冕為「Queen Tina」，更引發全球數百萬機械工程師與網友的病毒式傳播及模仿浪潮。

南風窗報導，來自廣州某汽車配件公司的Tina，自2024年起發布發動機宣傳影片，最初反應平平，內容也和許多普通外貿帳號沒有太大區別。直到她將發動機配上《甜蜜蜜》或《自由飛翔》旋律，改編成「I'm Tina, I'm from China, I have lots of engines here」等洗腦小曲，影片才於2025年逐漸走紅，並於2026年春天迎來爆發，單條影片播放量突破530萬次、點讚高達64萬。

除了不斷變換的著裝，Tina的視頻幾乎沒有什麼變化，但卻憑借那句「My name is Tina, I have many many engine」，造就了一個萬能梗公式。

Tina經常稱呼觀眾為「老闆」，而評論區裡的老闆們也對Tina充滿了好感。許多老闆稱讚她編排押韻的方式，她巧妙地利用了自己並不完美的英語。過把mileage讀成mill-e-a-gee來和complete押韻，一位老闆寫道「天使般的嗓音。我們這一代的代言人」。

Tina在TikTok與Instagram的粉絲量雖僅30萬出頭，但其造梗能力與粉絲黏性極高，甚至在Reddit上出現專屬討論社區；她用來形容發動機齊全的單詞「complete」，更成為海外網友形容「今天圓滿了」的流行語。

報導指出，對於這股「中式土味英語」橫掃海外車迷圈的現象，汽車內容服務商Hagerty記者Stefan Lombard表示，刷到影片時彷彿真的被一位中國女性用非常上口的唱調邀請參觀工廠，直言「她簡直是女王」。

阿姆斯特丹大學媒體研究者Natalia Stanusch則分析，這類內容的吸引力在於處在熟悉與陌生之間，語言和文化差異導致的「輕巧誤解」與古怪感激發了好奇心，讓私人困惑轉化為海外網友共同參與的網路遊戲。

賣發動機的Tina。(視頻截圖)

▲ 影片來源：youtube平台@Blankman_Tapes（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.