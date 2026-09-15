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趙雷唱「南方姑娘」時 有人起身求婚 觀眾怒喊「坐下」

中國新聞組／北京15日電
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情侶在演唱會進行求婚，卻因阻礙其他觀眾而被要求坐下。（取材自微博）
情侶在演唱會進行求婚，卻因阻礙其他觀眾而被要求坐下。（取材自微博）

中國歌手趙雷近日在北京鳥巢舉辦演唱會，演唱「南方姑娘」時，前排一對情侶突然起身求婚。女方身穿婚紗，兩人還向周圍觀眾撒喜糖，原本浪漫的一幕，卻因遮擋後排視線，遭觀眾齊聲喊「坐下」，保安隨即介入。影片流出後衝上熱搜，不少網友批評「很沒有邊界感」、「我花錢不是來看你求婚的」，還有人直言「喊坐下都算禮貌，要我就喊離婚」。

▲ 影片來源：YouTube＠摸娛小貝（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

中國新聞周刊報導，早年的演唱會求婚多由歌手或主辦方配合，偶爾出現便能成為演唱會高潮，比如2006年情人節，梁靜茹在上海演唱會邀請一名女觀眾上台，向男友求婚，梁靜茹還特意翻唱「明天我要嫁給你了」為他們助興。

但近年來觀眾自行求婚的情況日漸增加，部分熱門歌曲更被網友戲稱為「求婚神曲」，像是張傑的經典歌曲「這就是愛」，每次開唱都成為大型求婚現場，網友還吐槽「歌一響，身邊跪下去八個；其他如李榮浩的「烏梅子醬」、周杰倫的「告白氣球」，都能自動觸發求婚機制。

隨著「萬人見證愛情」變成可以複製的固定橋段，觀眾的態度也開始轉變。

2023年五月天演唱會上，一對情侶特意穿婚紗、西裝在觀眾席拍婚紗照，視頻被發上網以後，評論區引來不少奚落：觀眾花著錢去現場，不是去看他們表演結婚的。同年台州的一場音樂嘉年華，一名男子在主辦方安排的環節中向女友求婚，現場現場一度響起「退票」聲浪。

情侶在演唱會進行求婚，被其他觀眾砲轟。（視頻截圖）
情侶在演唱會進行求婚，被其他觀眾砲轟。（視頻截圖）

根據後浪研究所發布的「2025年輕人演唱會報告」，年輕觀眾已將「演唱會現場求婚」列為干擾觀演體驗的不受歡迎行為，與道具遮擋視線、大聲說話等行為相提並論。

當演唱會門票愈來愈難搶，票價、交通及時間成本也隨之提高，對花錢進場的觀眾而言，完整觀看演出成為首要需求。趙雷演唱會現場那句「坐下」，或許正是這種轉變最直接的聲音：觀眾不在乎你求不求婚、結不結婚，只是別阻擋自己的視線、影響自己的體驗。

精華 FAQ

  • 在北京鳥巢演唱〈南方姑娘〉時，前排情侶突然起身求婚，女方還穿婚紗、兩人向周圍撒喜糖，卻因遮擋後排視線而被觀眾集體要求坐下。

  • 因為門票、交通與時間成本提高，觀眾更重視完整觀演體驗；一旦求婚占用公共視線或影響他人，就會被視為沒有邊界感的干擾行為。

  • 早年常由歌手或主辦方配合求婚，能成為演唱會高潮；如今卻常被吐槽，甚至被列為干擾觀演體驗的行為，顯示觀眾態度已明顯轉變。

梁靜茹 周杰倫

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