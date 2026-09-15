押寶iPhone 17會漲價 鄭州手機商砸218萬元囤貨慘了

手機商老周投入200多萬元囤下230台iPhone 17 Pro。（取材自洪觀新聞）

中國iPhone 18 Pro系列9月18日正式發售，新機發布後，17系列線下及電商 渠道價格持續走低，讓部分囤貨的手機商被迫「割肉」出貨。有鄭州 手機商投入逾218萬元（人民幣，下同，約32萬美元）囤下230台iPhone 17 Pro Max，短短幾日虧損超過13萬元，自嘲「原本打算掙輛大G，只剩車軲轆」。

洪觀新聞報導，在蘋果發布會前，市場流傳著幾個判斷：iPhone 18基礎款不會同期推出，Pro系列將漲價；新機發布後，上一代Pro系列會從官網下架，貨源減少，部分消費者可能轉買舊款。於是老周（化名）分三批購入230台全新未激活的iPhone 17 Pro Max，全部為256GB版本，平均每台成本約9500元，總投入218萬餘元。

「當時大家都覺得能漲，一台掙三五百元就趕緊出」，老周原本打算以每台數百元的差價轉手，計畫三五天內出清，230台可賺11萬多元。

發布會前，iPhone 17 Pro系列同行收貨價一度達到9550元，高於他的進貨成本。市場當時普遍預期iPhone 18 Pro系列會漲價，加上上一代Pro系列將從蘋果官網下架，貨源減少，部分消費者可能轉買舊款，老周因此選擇繼續等待。

沒想到發布會後，行情卻迅速反轉，9月10日，17 Pro Max同行報價已降至約9250元；9月12日開啟新機預購後，又跌至9000元上下。

老周兩天內以平均9000元賣出46台手機，每台虧約500元，實際虧損超過2萬元。9月13日，同行收貨價進一步跌至8900多元，剩餘184台每台浮虧約600元，帳面損失超過11萬元。 老周原本計畫在發表會後的三、五天內，把這些手機全部賣掉。（取材自洪觀新聞）

另一名鄭州手機商陳明（化名）也囤了40台同款銀色手機，平均成本約9480元，投入近38萬元。截至9月13日，他一台都沒賣出去，按照當天收貨價計算，帳面浮虧約2萬多元。

「現在賣，虧損就定下來了。」陳明表示，他準備等9月18日iPhone 18系列正式發售後再決定，屆時消費者對新舊兩代機型的選擇，以及電商平台是否繼續低價清庫存，都可能影響行情。

與此同時，一些手機商已開始關注蘋果首款折疊手機iPhone Duo。蘋果官網顯示，Duo起售價15999元，10月16日晚上8時開啟預購、10月23日正式發售。多名手機商表示，已有同行詢問首批配額及渠道價格，市場預期首批貨源較少，上市初期可能出現溢價。

但對剛被17系列庫存套住的老周而言，下一場押注仍要觀望，「17這批貨還沒有出完，Duo現在只能先問問」。