冰淇淋被嫌難吃 野人先生一句「不知羅永浩是誰」冷處理

近期在中國暴紅的野人先生冰淇淋。（取材自微博）

羅永浩一句「難吃」，讓近期快速擴張的冰淇淋 品牌「野人先生」意外站上熱搜，但面對這位向來敢於公開評論企業、品牌的網紅企業家，野人先生至今沒有正面接招。官方帳號未公開回應，店員甚至在首訪時說「不知道羅永浩是誰」。看似「不回應」，其實可能正是品牌面對這場風波時最穩妥的選擇。

綜合觀察者網報導，羅永浩的評論本質上屬於個人口味判斷，並非針對產品安全、品質或食品衛生提出具體指控。對野人先生而言，若下場反駁，反而可能把原本單純的「好不好吃」升高成品牌間的公開交鋒。一旦官方回應，事件焦點也可能從「羅永浩個人覺得不好吃」，轉變成「野人先生如何回擊羅永浩」，讓品牌被迫進入對方熟悉的輿論戰場。

更重要的是，這場風波本身未必完全對野人先生不利。隨著相關話題登上熱搜，許多原本不知道這個品牌的消費者，開始搜尋野人先生究竟是什麼、為何能快速開出上千家門店，甚至有人因好奇羅永浩口中的「難吃」，反而產生親自嘗試的念頭。這種免費曝光，某種程度上甚至可能比一場昂貴的廣告活動更有效。

多家媒體14日前往線下門市採訪時，店員面對記者提問一度相當茫然，稱「不知道羅永浩是誰」，並表示近期天氣轉涼，門市銷量本就有所下滑，但客流量基本維持正常，並未感受到名人的評價對店面生意造成直接衝擊。

另一方面，羅永浩過去曾因公開評論餐飲品牌引發爭議，因此這次事件中，不少網友甚至替野人先生「出謀劃策」，提醒他們「不要回應」、「千萬別接招」、「以靜制動就對了」，認為一旦正面回應，可能讓事件持續升溫。

野人先生目前的沉默，未必代表沒有話可說，更可能是刻意不把羅永浩的個人評論升級成雙方對戰。對一家正處於高速展店階段的品牌而言，真正重要的不是贏下一場網路口水戰，而是讓消費者最後願不願意走進門市、花錢買一球冰淇淋。與其急著證明「誰說得對」，不如把選擇權留給市場，或許正是野人先生目前最有效的應對方式。