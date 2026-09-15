中秋+國慶假期「最強請假法」來了 連休13天比春節還久

中國今年中秋與國慶假期中間只隔三個上班日，網友瘋傳最強請假法，可以連休13天，帶動旅遊市場。圖為北京南站2025年9月30日迎來十一長假客流高峰。（中新社資料照片）

中國今年中秋 假期和十一長假之間只卡著三天上班日，「上5休1、上5休3、上3休7、上3休1」的相關討論衝上熱搜。據統計，已有超過50所大學和眾多企業乾脆宣布彈性休假，讓學生及員工一連休假13天，「大家開開心心去玩，回來再好好上班」。

綜合中央社、南方都市報等媒體報導，所謂「上5休1、上5休3、上3休7、上3休1」，指的是9月20日補班後工作5天、休1天；9月25日至27日中秋放假3天；接著工作3天後迎來10月1日至7日的國慶7天長假；長假結束後再工作3天，10月10日補班。這種特殊的作息安排，成為網民討論今年「最強休假攻略」的熱門話題。

部分高校和企業直接將兩個假期合併。河北建築工程學院宣布9月25日至10月7日放假，共13天，比春節 假期還長；9月20日、10月10日、10月11日則須補班。南京航空航太大學、黑龍江大學、牡丹江醫科大學、長春大學等多所高校也採取類似安排。根據不完全統計，目前已有超過50所大學宣布中秋、國慶連休13天。 今年中國迎來「上5休1、上5休3、上3休7、上3休1」的放假調休模式。(取材自觀察者網)

今年中國迎來「上5休1、上5休3、上3休7、上3休1」的放假調休模式。(取材自觀察者網)

企業方面，安徽合肥一家公司宣布中秋、國慶連休13天，並表示多放三天假不扣工資、不安排調休，「讓大家開開心心去玩」；北京、江蘇昆山等地也有企業宣布延長假期，廈門更有企業安排13.5天假期。

部分高校表示，合併放假主要考慮異地學生返鄉需求。湖北恩施學院指出，中秋與國慶假期相距較近，若分兩次往返家校，學生不僅需要承受長途奔波，也會增加出行成本。

對於公司未安排13天連假的上班族來說，「請3休13」的拼假公式也成為一個選項，更帶動了旅遊市場。「同程」旅行機票預訂資料顯示，9月25日至9月30日之間出發的1200公里以上長線機票預訂熱度，較去年同期顯著上升。

「去哪兒」旅行資料顯示，中秋首日搶跑起飛機票價格較國慶首日低三成，返鄉探親、3小時以內「微度假」、長線追秋旅客疊加。雙節更多人分段出行，預訂兩個及以上目的地機票的旅客同比去年提升25%。

面對複雜的補班與放假安排，網民也紛紛留言討論，有人笑稱「人在公司，心已放假」，也有人提醒要提前設定鬧鐘，以免在連續假期後忘記補班時間。