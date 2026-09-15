92歲跳遠2.05米奪世界冠軍 濟南大爺喊「要比到100歲」

賽場上的呂明璞。（取材自大眾網）

92歲能跳多遠？山東濟南大爺呂明璞給出的答案是2.05米。在南韓 大邱舉行的2026世界大師田徑錦標賽上，他在M90組跳遠項目奪得世界冠軍，並一人報名100米、200米、400米、4×100米接力、跳遠及三級跳遠六個項目，最終拿下2金1銀1銅。

大眾網報導，世界大師田徑錦標賽每兩年舉行一次，又被稱為「中老年版奧運 會」，參賽者須年滿35歲，並按每5歲區分年齡組別。本屆賽事吸引來自106個國家的7000多名選手參賽，中國隊共有105人參賽，呂明璞是年齡最大的。

比賽當天，呂明璞在雨中助跑、踏板、起跳，跳出了2.05米的成績，拿下M90組跳遠世界冠軍。但他對自己的表現不太滿意，「在家訓練的時候能跳2米22」。除了跳遠，他還參加了100米、200米、400米等項目，其中4×100米接力還因為中國隊85歲至90歲組湊不齊一隊，只好請呂明璞「降級」參加，最後拿下金牌。 呂明璞展示獎牌。（取材自大眾網）

呂明璞並非一開始就是運動健將，他上大學時百米最好成績是13秒6，但始終熱愛運動。60歲退休 後，他重新開始跑步、打羽毛球和冬泳。71歲時，他首次參加全國老將田徑錦標賽，100米跑出15秒16並獲得銅牌，「從那開始訓練就更規律了」。

如今，他每周至少四次到田徑場，每次訓練兩三個小時，就算是下雨下雪也照常訓練。問他訓練苦不苦，他說：「身體也有痠痛，咬咬牙做好熱身，就不痛了。」

問及保養祕訣，呂明璞笑著說：「就是粗茶淡飯，重要的是堅持鍛鍊。」他強調，不論是田徑還是羽球，比賽都不是年輕人的專利，「有些觀念得改改了。一說老年人劇烈運動就搖頭，可我們是幾十年一步步練上來的」。

下一屆世界大師田徑錦標賽將於2028年在荷蘭舉行，屆時呂明璞94歲，他定下目標：「我要一直比到100歲。」