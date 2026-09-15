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擁29座冠軍的前女足國腳 當了19年城管 踢球思維派上用場

中國新聞組／北京15日電
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前國家女足主力後衛高宏霞。（取材自上觀新聞）
前國家女足主力後衛高宏霞。（取材自上觀新聞）

在上海市靜安區彭浦鎮鎮政府裡，高宏霞已經當了19年的城管，一米七的身高，身形瘦長，看起來有些內向。若不是有人特別介紹，你可能不知道眼前的她曾經是手握29個全國冠軍、連續兩屆全運會奪冠的國家女足主力後衛。

上觀新聞報導，高宏霞2005年底退役，當時32歲，她的職業生涯中曾兩度獲得全運會冠軍，並參加世界盃、亞運會等國際賽事，累計取得29個全國冠軍。2007年，她被分配到閘北區城市管理監察大隊，成為一名普通城管，19年間，她累計受理群眾投訴超1.5萬件，解決率達95%，更先後獲得「上海市三八紅旗手」、「靜安區優秀共產黨員」等榮譽。

從職業球員到基層執法人員，高宏霞坦言，心理落差確實存在，但運動員生涯讓她養成了韌性和自律。「光環只是一時的，運動成績再牛，也是個普通人」，她說。

在城管工作中，她延續了球場上的「想辦法」風格。2016年，一名退休居民因1982年至1992年間工齡缺乏完整證明，影響退休待遇。高宏霞先後跑遍街道、社保中心、區檔案館等近十個單位，最終從當事人檔案中的子女證明文件找到關鍵信息，協助出具證明材料，解決問題。

同事形容她「腦子活」，居民則稱她是「行走的調解器」。一次她處理主幹道公開兜售假冒化妝品事件，面對聚集人群，她沒有與攤販正面衝突，而是與協管員手拉手圍成一圈，面向人群勸導，最終人群散去，攤主也自行收攤。她說，執法和踢球一樣，「要講究一點方法」。

如今，年過50歲的高宏霞仍保持運動員時期的生活習慣，每天提前到單位，中午抽時間跑步，也持續參加足球訓練。她說，「球是不會不踢的，只是踢得更鬆弛些」，也更清楚自己在球場和生活中想要的是什麼。

精華 FAQ

  • 她曾是國家女足主力後衛，職業生涯累計拿下29個全國冠軍，並且連續兩屆全運會奪冠，還參加過世界盃與亞運會等國際賽事。

  • 她把運動員養成的韌性、自律和臨場應變帶進工作，遇到問題先想辦法、不硬碰硬，因此能靈活協調各類投訴與糾紛。

  • 例如她為退休居民補齊工齡證明，跑遍近10個單位找出關鍵材料；面對假貨攤販聚眾時，她以圍而不攻的方式勸離人群，順利化解衝突。

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